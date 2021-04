Crumb regresó con buenas noticias… La banda ha anunciado de forma oficial el lanzamiento de su nuevo y segundo álbum de estudio titulado Ice melt.

Este próximo material fue grabado, en su mayoría, en Los Ángeles, California con Jonathan Rado de Foxygen en la producción. Su estreno está programado para el próximo 30 de abril a través del propio sello discográfico de la banda, Crumb Records.

Hablando del nuevo álbum en un comunicado de prensa, la vocalista de Crumb, Lila Ramani, lo describió como “un regreso a la tierra” y una profunda mirada a “sustancias y seres reales que viven en este planeta”.

Previo al anuncio de Ice melt, la agrupación ya nos había compartido algunos adelantos con los sencillos “Trophy”, “BNR” y “Balloon”, los cuales se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Mientras que el álbum ya se puede pre-ordenar tanto en vinil como digital dando click aquí.

Tracklist Ice melt:

1. Up & Down

2. BNR

3. Seeds

4. L.A.

5. Gone

6. Retreat!

7. Trophy

8. Balloon

9. Tunnel (All That You Had)

10. Ice Melt

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.