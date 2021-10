Luego de una larguísima espera, finalmente Corona Capital Guadalajara anunció su regreso con un cartel espectacular.

A través de redes sociales, el festival confirmó que el 21 y 22 de mayo de 2022 volverá a estremecer el Valle VFG en compañía de bandas de talla internacional como lo son The Strokes, Kings Of Leon, Blondie, The Hives, Metronomy y Death Cab For Cutie.

El cartel se complementa con las actuaciones de Miami Horror, Metric, Tove Lo, Death From Above 1979, Digitalism, Julia Holter, Jake Bugg, Chet Faker, Real Estate, Whitney, Young The Giant, Smash Mouth, entre otros.

Los boletos para el Corona Capital Guadalajara 2022 se pondrán a la venta el próximo 25 de octubre a través de la red de Ticketmaster. Además, los tickets previamente adquiridos para la edición de 2020 cancelada por la pandemia, continuarán siendo válidos en caso de que desees asistir a su nueva entrega.

Igual toda la información la puedes consultar dando click aquí. Nos vemos en Guadalajara el siguiente año para volver a bailar y brillar juntos, como en los viejos tiempos.

Foto de portada tomada del Facebook del festival.