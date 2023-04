Chris Pine habla sobre la mala audición que lo sigue persiguiendo

Chris Pine admitió que su mala audición para Avatar en 2009 lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy. La película de ciencia ficción dirigida por James Cameron fue un éxito, recaudando más de $ 2.7 mil millones en todo el mundo. Durante una reciente entrevista, Pine, que ha tenido una exitosa carrera en Hollywood, habló sobre su experiencia en dicha audición y explicó cómo su falta de convicción arruinó su oportunidad de protagonizar la película taquillera.

Pine, quien ha interpretado a personajes icónicos como el Capitán Kirk en Star Trek y Steve Trevor en DC Extended Universe, confesó que no creía en sí mismo cuando hizo la audición para Avatar. “Entré en esa habitación absolutamente sin creer en mí. ¿Cómo me atreví a someter a esa pobre directora de casting a la experiencia de verme? A la mitad, simplemente me detuve; ella tal vez estaba sonriendo o riéndose de mí”, dijo.

A pesar de su mala audición, Pine logró construir una carrera exitosa en Hollywood. Ha protagonizado varias películas exitosas y ha ganado elogios por sus actuaciones. Sin embargo, parece que la audición para Avatar continúa siendo una espina clavada en su carrera. “Tengo la sensación de que esa historia me perseguirá por el resto de mi vida”, agregó.

Aunque no llegó a protagonizar Avatar, el actor ha tenido grandes logros proyectos cinematográficos y ha demostrado ser uno de los actores más versátiles de su generación. A lo largo de los años, ha interpretado a personajes de diferentes géneros, desde la ciencia ficción hasta los musicales y ha demostrado que un fracaso no tiene por qué definir una carrera.