Desde ayer la situación entre el elenco de Don’t worry darling anda más incómoda que nunca. La presentación de la película en el Festival de Cine de Venecia estuvo llena de momentos extraños, pero el que más ruido hizo entre el público fue la supuesta escupida de Harry Styles a Chris Pine.

Tras la proyección del filme de Olivia Wilde, se hizo viral en Twitter un video donde presuntamente Harry le escupe a Pine mientras toma asiento en la sala; la reacción del actor es dejar de aplaudir y mirar su regazo aparentemente sorprendido. Por supuesto, la escena se convirtió en todo un debate en redes sociales, con muchos criticando el mal comportamiento de Harry y su fandom tratando defenderlo.

En medio de la discusión, una cuenta de fans de Harry Styles se dio a la tarea de editar un video en el que cuadro por cuadro se demuestra que la súper estrella pop no le escupió a su compañero. “Nadie escupe a nadie. Chris Pine sostiene un bolígrafo (?) que deja en su asiento para aplaudir, luego se da cuenta de que las gafas que estaba buscando también han estado allí en el asiento, todo el tiempo. ‘¡Qué tonto!’ (luego un clip más largo se los pone)”, escribió.

HE IS INNOCENT pic.twitter.com/yGlH52WaxC — Harry Styles Updates. (@TheHSUpdate) September 6, 2022

Sin embargo, el veredicto final llegó hasta hoy que un representante de Chris Pine aseguró que en ningún momento Styles le faltó al respeto al actor. “Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, dijo el representante a PEOPLE.

Y agregó: “Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”.

Fotos de portada tomadas del Instagram de Don’t worry darling.