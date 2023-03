Chris Pine cree que el reboot de ‘Star trek’ está “maldito”

El actor ha interpretado al Capitán Kirk desde que el reboot de Star Trek llegó en 2009, bajo la dirección de J.J Abrams, al cual le siguieron dos secuelas: Star Trek into darkness y Star Trek beyond. Después, en febrero del año pasado, Paramount anunció que una cuarta entrega estaba oficialmente en desarrollo con Matt Shakman (WandaVision) como director, sin embargo, al poco tiempo dejó el proyecto para enfocarse en la nueva película de los Fantastic Four de Marvel.

Hablando al respecto, en una entrevista con Esquire, Abrams, quien es productor de la cuarta parte, brindó una actualización sobre el progreso de la película. “Diré que es la primera vez [desde el reboot original] que tenemos una historia que se siente tan convincente como la primera”, dijo.

En respuesta a esto, Chris Pine dijo: “No sé nada. En la tierra de Star Trek, los actores suelen ser los últimos en enterarse de algo. Conozco diseñadores de vestuario que han leído guiones antes que los actores”.

Cuando se le preguntó si es extraño saber tan poco sobre lo que se ha hecho, Pine agregó: “Yo diría que es frustrante. Realmente no fomenta el mayor sentido de asociación, pero es como siempre ha sido. Me encanta el personaje. Amo a la gente. Me encanta la franquicia. Pero tratar de cambiar el sistema en el que se crean las cosas, simplemente no puedo hacerlo. No tengo la energía”.

Chris Pine dijo que la franquicia de Star Trek “se siente como si estuviera maldita” en relación con su éxito, ya que Star Trek beyond fue considerada una decepción de taquilla con 344 millones de dólares en todo el mundo; lo que es poco en comparación con las enormes recaudaciones de taquilla de las películas de Marvel.

“No estoy seguro de que Star Trek haya sido construido para hacer ese tipo de negocio. Siempre pensé: ‘¿por qué no apelamos a este grupo de fanáticos realmente rabiosos y hacemos la película por un buen precio y seguimos nuestro camino alegre, en lugar de intentar competir con las maravillas del mundo?’ Después de que salió la última y no recaudó los mil millones de dólares que todos querían que hiciera, y que Anton [Yelchin] falleció, no sé, simplemente parecía maldita”, explicó.