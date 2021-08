Se ha anunciado la subasta de dos NFT’s de la última sesión fotográfica que tuvo Chris Cornell previo a su muerte.

En 2017 la noticia del fallecimiento de Cornell sacudió al mundo entero y tan sólo un par de meses antes de que esto sucediera, el legendario fotógrafo de Hollywood Randall Slavin tuvo la oportunidad de realizarle una sesión fotográfica que pasó a la historia como la última del legendario frontman de Soundgarden.

De acuerdo con un comunicado, durante años Slavin mantuvo archivadas dichas imágenes debido al dolor que le causó la muerte del rockstar; hasta ahora, que por primera vez ha decidido compartir con el mundo dos de las fotografías tomadas en dicha sesión, pero como NFT’s (Non-Fungible Tokens), formato que actualmente se encuentra revolucionando la forma de consumir y vivir el arte a través del mundo digital.

Ambas piezas, una titulada Until we dissapear y la otra White roses for my soul to keep, serán subastadas el día de mañana (5 de agosto) desde el website de Cryptograph.co. Todas las ganancias serán destinadas a Phoenix House California, caridad que se dedica a brindar apoyo a gente con problemas de adicciones y trastornos mentales y la cual tuvo el respaldo de Chris Cornell a lo largo de su vida.

Igual toda la información la puedes consultar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de Soundgarden.