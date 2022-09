Un habitual ya en esta sección de Café Marvin el misterioso artista de Seattle Hello Meteor.

Su nuevo disco es Welcome To New Cascade, una obra de chill etéreo con cierto aire retro futurista que refresca desde la primera nota del álbum, tan es así que aligera los pies casi hasta el baile.

Puede que sea la obra más jovial, que ya es decir, y expansiva de Hello Meteor, y nos hace preguntarnos si estamos apunto de un disco de baile de la gaviota enigmática.