La misteriosa gaviota ha vuelto, nuevo disco de Hello Meteor tras el reciente We Lose Time, publicado el pasado agosto, se titula The End of All Known Land.

De nuevo chill wave de calidad aunque menos jovial que su anterior disco y más entregada a la sensibilidad y exploración sonora. Será esto último por la temática del disco, la historia de un planeta en el que la humanidad encuentra su esperanza de futuro tras el apocalipsis.

“Es 1894. Después del primer aterrizaje en la luna, las naciones de la Tierra se involucraron en una guerra nuclear cataclísmica, dejando en barbecho nuestro otrora abundante planeta. Para 1938, la carrera espacial de décadas había revelado a Jaladri, un pequeño planeta donde las islas tropicales y templadas cubren exuberantes paisajes que se extienden más allá de The End of All Known Land. Viajar a Jaladri es arduo y largo, pero los soldados y los exploradores civiles afrontan un viaje tumultuoso con la esperanza de encontrar una solución tanto para el futuro como para el pasado.

Es 1991. Las oportunidades abundan en Jaladri, ahora completamente colonizado. El descubrimiento de un alga preciosa ofrece esperanza para la árida fortuna de la Tierra y una segunda oportunidad para la humanidad”