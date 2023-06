Centavrvs: “regresamos muy motivados y con el pie derecho”

2022 fue el año en el que los de Centavrvs finalmente pudieron reencontrarse cara a cara con su público, tras un largo período lejos de los escenarios por la pandemia. La travesía inició en el Vive Latino y a partir de ahí, el combo se aventuró a conquistar tierras europeas.

Actualmente la banda ya se encuentra preparando un nuevo tour y el que será su tercer álbum de estudio. En una llamada por zoom, su vocalista Demián Gálvez nos contó más al respecto.

¿Cómo fue reencontrarse con sus fans tras un largo período lejos de los escenarios?

Fue algo demasiado intenso, en el buen sentido. Se sintió como cuando llevas mucho tiempo sin comer tu platillo favorito y ¡pum! de repente te lo ponen enfrente. Regresar a los escenarios era algo que anhelábamos, porque durante la pandemia cada uno estuvo en diferentes partes, y aunque intentábamos avanzar el proyecto a distancia, no era lo mismo. Ha sido todo un proceso, no sólo el volver a tocar en vivo, sino también el componer música. El Vive Latino del año pasado fue el banderazo para arrancar de nuevo. Después continuamos con una breve gira por España e Italia. Regresamos muy motivados y con el pie derecho.

Después de su paso por el Vive Latino en México, continuaron con un show en la primera versión española de este festival, ¿cómo fue la experiencia?

Muy chida. Me parece una muy buena iniciativa el llevar este festival mexicano tan emblemático a un país como España, y a una ciudad tan interesante como lo es Zaragoza. Hay mucha diversidad y las propuestas mexicanas siempre hacen ruido allá. Aunque tuvo sus fallas, como la cancelación de Enrique Bunbury, pero al final todo salió tan bien que este año volverán a hacerlo y esperemos que así siga.

¿Cuál fue la diferencia más grande que percibiste entre el Vive Latino de México y el de España?

El público. En su mayoría era español, pero vimos que muchos fans mexicanos anduvieron por ahí. De hecho, después algunos de ellos nos siguieron en la gira que hicimos por España. También creo que la interacción fue diferente, pero eso sí, las máscaras de luchador no faltaron.

¿Qué impactó tuvo esta experiencia europea en Centavrvs?

Regresamos muy inspirados, porque nunca habíamos tocado en España. Hace como cinco años fuimos a Londres, Bruselas y Amberes pero definitivamente no es lo mismo. En esta ocasión nos dimos cuenta que la música de Centavrvs conecta mucho con el público español y hay mucha resonancia latina por allá. Nuestro último show fue en un festival de Andalucía, donde conectamos con otras personas, resultando en otra gira que realizaremos este año por España.

Antes de volver a tierras españolas, realizarán un par de conciertos en México con el apoyo de Pehuenche y Jeremy Sole, ¿qué pueden esperar sus fans?

Siempre habíamos querido hacer shows con Pehuenche y Jeremy. Hace tiempo que somos cercanos con Pehuenche y me da mucho gusto ver cómo ha evolucionado su proyecto. Estos conciertos serán bastante conmovedores, llenos de baile y fiesta. Queremos dar lo mejor de nosotros para que sea una gran noche, principalmente para nuestros fans que nos han apoyado incondicionalmente.

Además de su próxima gira, ¿tienen planes de lanzar nueva música en un futuro cercano?

Ya tenemos una fecha aproximada para entrar al estudio a grabar nuestro siguiente disco y esperamos estrenarlo a finales de año. Incluso, los sencillos “La plegaria de la noche” y “Bailar con María, que lanzamos en 2022, formarán parte de este álbum. A veces por la diferencia de horarios y demás se complica el proceso, pero aquí estamos. Contentos por tocar en vivo y hacer más música.

Han pasado cinco años desde que Centavrvs publicó un álbum de larga duración, ¿cuál crees que ha sido el cambio más grande que han experimentado en este tiempo?

Que todos estamos más viejos y más gorditos [risas] No, efectivamente no somos los mismos de hace cinco años, ni los mismos de hace una semana. Cada uno ha tenido su proceso a nivel artístico, pero al final, siempre nos une la música y la amistad. Somos una familia que lleva más de diez años juntos, así que hemos tenido que evolucionar, principalmente porque la música ha cambiado mucho. No somos un grupo que siga tendencias, vamos a nuestro ritmo, y creo que nuestro sonido ha cambiado sin abandonar la esencia de la banda, que es lo que más importa en un proyecto musical.

¿En algún momento ves a la banda jugando con otros géneros musicales?

Siento que de alguna manera, ya lo hemos hecho. Lo que nos caracteriza es que no somos un grupo de pop, ni de rock, ni somos reguetoneros… Centavrvs es un proyecto que goza de la libertad plena, tanto en lo artístico como en lo musical. Sin prejuicios.

Centavrvs se presentará el próximo 22 de junio en el Beat 803, en Puebla, y el 24 del mismo mes realizará un show en el Foro Hilvana, en la Ciudad de México. Los boletos ya se encuentran a la venta.