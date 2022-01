Centavrvs emerge nuevamente con un single que evoca a la onda tropicalia: “Plata y coral”, una canción que formará parte del EP Que levante la mano. En entrevista con Paco Martínez (PM) y Demián Gálvez (DG), buscamos detalles de este nuevo tema, además de conocer la travesía que ha recorrido la banda a lo largo de 10 años de trayectoria musical.

TXT:: Evelyn Mazón

Acerca de “Plata y coral”, ¿hay alguna historia detrás de está canción? ¿Cómo o dónde surgió?

DG. “Plata y coral” es un viaje psicodélico, una cadena de imágenes poéticas con un mood relajado que evoca lo surrealista. En algún punto pensé en llamarle “El pez soluble”, como el poema de André Bretón, me gusta mucho ese libro.

¿Qué ha cambiado del álbum anterior a este?

DG. Siempre tratamos de arriesgarnos, no tenemos prejuicios musicales, nos inquieta escuchar cosas nuevas y del pasado. Prácticamente toda la música ya está hecha, parece que fuese infinito el archivo universal humano; pero no le tenemos miedo a la experimentación, no tratamos de imitar tendencias musicales. Si algo nos motiva le damos por ahí. Cada entrega que hacemos, tratamos de que tenga un plus, continuando siempre con la parte rítmica de discursos e historias.

PM. Recién cumplimos diez años como banda y de alguna manera los cuatro hemos cambiado, así como la realidad en la que vivimos, y todo lo que pasa nos impacta. Comienzo a asimilar que Centavrvs ya tiene un código con el cuál sabemos qué parte de nuestra creatividad desembocará (en cada álbum).

¿Qué sienten al interpretar las canciones de Centavrvs en un escenario? ¿Es diferente la sensación de presentarse ante una cámara en los shows virtuales?

DG. Cuando arrancó la pandemia teníamos programada una gira por Estados Unidos y también en España, pero todo se vino abajo, sólo pudimos rescatar el streaming; y definitivamente no hay punto de comparación. Hicimos una transmisión para la LAMC (Latin Alternative Music Conference), supuestamente íbamos a tocar en Brooklyn ese año pero no, cada quien tocó en su casa.

PM. Grabamos cada quien en su casa con una pista pre grabada, aburrido a más no poder.

DG. Sí, teníamos que imaginar que estábamos en el Prospect Park de Brooklyn.

PM. Además de tirar estilo ante la cámara.

DG. Estuvo cañón pero si es lo que toca hacer, lo hacemos. Está bien pero no hay punto de comparación, nuestro último concierto fue en octubre del 2019, así que ahora estamos muy contentos por tocar en el Vive Latino (2022).

¿Qué les ha dado la música que no podría darles otra profesión?

PM. Desde chico tuve relación con la música porque mi papá es músico, entonces sin tenerlo muy claro siempre ha sido una terapia a muchos niveles de energía psicológica. Ahora que estuvimos años sin poder tocar en vivo, para mí fue algo bastante frustrante… El hecho de tocar un instrumento, de poder tocar con más gente, con otros músicos, y tener ese feedback de energía, a lo mejor es algo que no se puede describir con palabras, pero para mí es necesario.

DG. Estamos 24/7 en la música desde hace 20 años, no me veo haciendo otra cosa. Ya de grande quizá me convierta en masajista u otra cosa. Tener una agrupación es como tener otra familia, con todos los sacrificios que esta profesión conlleva.

PM. En un grupo hay un buen de altibajos, pasan los años, a veces te va increíble y a veces quieres tirar la toalla, pero se trata de tener perseverancia y paciencia.

¿Nos recomiendan tres canciones de Centavrvs para agregar a nuestra playlist?

DG. “El efecto”, “El reino del cacao” y “Levante la mano” (ésta pronto va a salir).

PM. Una que me gusta mucho tocar en vivo es “Adiós al soldado”, es la versión de un corrido de la época de la Revolución; también “El vuelo”, una rola de nuestro primer EP. Otra que tampoco es nuestra pero que tiene tintes muy sociales: “Navidad en libertad”.