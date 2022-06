Chan Marshall, también conocida como Cat Power, regresó con un cover del clásico de The Rolling Stones, “You got the silver”.

Si alguien ha demostrado ser experta para darle giros diferentes a canciones de otros artistas, ha sido Marshall. Este año lo comenzó con un álbum enteramente de covers y por si esto fuera poco, el día de hoy nos sorprendió creando su propia versión de uno de los éxitos de Mick Jagger y compañía.

El tema de Cat Power no se aleja tanto de la original, sólo que, en comparación con los Rolling Stones, ella si mantiene el ritmo suave y delicado liderado por los rasgueos de su guitarra. Además, la enternecedora voz de Marshall termina de darle un toque especial a la melodía.

La versión de Cat Power ya se encuentra en plataformas digitales como un sencillo, aunque su portada sigue un poco el estilo que utilizó la cantante en el artwork de Covers.

Originalmente “You got the silver” fue lanzada por los Rolling Stones en 1969 dentro de su álbum Let it bleed, siendo ésta la primera canción que hacían con la voz de Keith Richards al mando. Según se reveló, también existía una grabación en la que Mick Jagger cantaba el tema, pero terminaron desechándola.

Foto de portada tomada del Facebook de los artistas.

