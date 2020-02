Sí, la friendzone no existe pero no es razón para no poder cantar sobre el drama del rechazo con una canción, para unirse al soundtrack Carly Rae Jepsen estrenó Le’ts Be Friends.

En vísperas de San Valentín la cantante canadiense acaba de estrenar este nuevo sencillo con el que ejemplifica ese momento en el que realmente no quieres comprometerte tanto en una relación y sólo pasarla bien con alguien que te agrada.

Let’s be friends then never speak again

It’s cool, we can just pretend

We’re friends and never speak again

See you soon, hope we can remain good friends

Además de esto compartió Let’s Be Friends con un video animado realizado donde vemos a una chica tener varias citas con divertidas situaciones.

Míralo a continuación:

Por si el tema no nos dejara lo suficientemente sensibles el single cover es una caja con lo que parecen ser regalos de amor.

Agrégala a tus playlist desde aquí.

El año pasado Carly Rae Jepsen publicó Dedicated, un álbum también con sospechosas indirectas románticas y otras no tanto. Te lo dejamos acá abajo: