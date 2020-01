En diciembre pasado Dan Snaith, la mente detrás de Caribou, estrenó dos sencillos, Home y You and I, como primeros adelantos de su nuevo álbum. Hoy (28 de enero) acaba de lanzar el tercer sencillo, Never Come Back.

Esta canción recupera el estilo dance que caracteriza a la música de Caribou y también las letras emocionales que nos hacen reflexionar mientras bailamos. Escucha la canción a continuación. También puedes escucharla ya en todas las plataformas digitales.

En palabras de Dan Snaith, Never Come Back es una canción muy divertida de tocar y fue la que más rápido se integró al nuevo álbum.

Tan pronto llegué a los sonidos principales del sintetizador y el estribillo repetitivo, el resto vino muy rápido y naturalmente. A veces los mejores placeres son los más simples.

El título del nuevo álbum es Suddenly y es el sucesor de Our Love de 2015. Este quinto álbum de Snaith como Caribou llegará el próximo 28 de febrero a través de Merge. La portada fue diseñada por Jason Evans y el álbum tuvo a David Wrench y Colin Fisher en la producción y mezcla.

También puedes pre-guardar el álbum y escucharlo antes que nadie en tu plataforma digital favorita.

Caribou ya tiene una lista larga de fechas para un nuevo tour por Norteamérica y Europa, mismas que puedes consultar en su sitio web.