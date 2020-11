Carcass está de vuelta con un EP que ha dividido algunas opiniones, aunque en general ha recibido buenas críticas. Se trata de Despicable, un EP que marca su primer material inédito en siete años.

TXT:: Luis Jasso #SangreDeMetal

El disco está cobijado por el sello Nuclear Blast y para celebrar su salida al mundo, se lanzó también un visualizador del tema “Slaughtered in Soho”. Sobre este tema, la revista Decibel dijo que es “una maravilla de ritmo pesado, con una melodía inspiradora y un ataque disonante perfecto”. Esto se suma el video que habían sacado antes de “The Living Dead at the Manchester Morgue”.

Con respecto a “Slaughtered In Soho”, uno de los cuatro temas que vienen en el disco, el bajista, cantante y fundador de la banda, Jeff Walker, dijo lo siguiente: “este es el último tema de los cortes que dejaremos fuera del nuevo disco pero que decidimos editar como EP para calmar a los fans. David Castillo, el ingeniero que grabó y mezcló el disco estaba muy sorprendido de que este tema no hiciera el corte final para el disco… pero nosotros en la banda sabíamos lo que hacíamos. Como sea, aprieten los dientes y disfruten”.

El EP ha generado buenas reseñas, aunque existe una coincidencia en señalar que la banda se encuentra lejos -y la referencia es hacia el estilo musical- de discos como Heartwork o más aún, de Symphonies of Sickness. Aquí puede haber dos maneras de ver las cosas: hay fans -no solo de Carcass, sucede con cualquier banda legendaria y veterana- que se niegan a soltar el pasado y quieren que todo sea parecido a lo que fue y que por ende no aceptan de muy buena gana la nueva música, o se puede entender que como artistas, Walker, Bill Steer, Daniel Wilding y Tom Draper buscan evolucionar.

Sobre todo Walker y Steer, que vienen desde aquella época de los noventa. El punto podía ser que ya hicieron Symphonies od Sickness, Necroticism – Descanting the Insalubrious y Heartwork y es justo que ahora busquen encajar en el nuevo orden mundial del metal extremo.

Pero más importante aún es lo que dice Jeff: son canciones que no quedaron en el corte final del que será su nuevo larga duración, es decir, ellos mismos y la gente de su disquera habrán escogido otras porque las consideran mejores, aunque estas tengan calidad suficiente para ser lanzadas al mercado.

“Debido a que originalmente dijimos que el nuevo disco estaría listo en agosto, consideramos que sería buena idea tener algún lanzamiento que mitigara la espera y que de paso los fans pudieran escuchar algunos temas que no lograron quedar en el disco final, así que ya nadie podrá decir que nunca les damos nada. Disfruten.” Será como siempre, cuestión de enfoques.

Por lo pronto, Carcass tiene música nueva para que quien así lo desee la disfrute, o la critique. Desde Sangre de Metal recomendamos que se le de el beneficio de las escuchas múltiples, es decir, son canciones que crecen en el gusto del escucha luego de algunas vueltas en el reproductor.

Como siempre, cada persona tendrá la mejor opinión y para escuchar las cuatro canciones solo se debe seguir esta liga: https://nblast.de/CarcassDespicable