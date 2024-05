Shygirl presenta un DJ set que es puro fuego por el 25 aniversario de Fabric

La leyenda del londinense del club Fabric llega ya a 25 años de existencia y además es un reputado sello disquero especializado en presentar para la posteridad las sesiones que se dan en esas noches de frenesí musical y deseo liberado. Para celebrarlo han decidido encargar DJ sets a 5 figuras rutilantes, siendo Shygirl la primera de ellas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tiene muy poco que Shygirl demostraba su pasión por la música de baile y lanzaba el Club Shy, un EP que es un puro fuego y del que ahora pincha algunas versiones extendidas, dejando en claro que ella puede componer, cantar, producir y dirigir el selo NUXXE con igual talento y solvencia.

En Fabric presents Shygirl sus incondicionales tendrán que poner especial atención en que se trata del único sitio sonoro en el que se encuentra “Making The Beast”, preparada ex profeso, además de incluir a figuras con las que está totalmente identificada, como en el caso de Hudson Mohawke, con el que comparte protagonismo dentro del hyperpop.

Y es que si en las sesiones de Fabric abundan el techno y el house, Shygirl amplía la paleta musical con ese acento pop que tienen figuras como Jacques Green de quien mezcla “Belive” y Rose Gray, cuya “Promise Me” eleva nuestro nivel hormonal al máximo.

En este set de 23 cortes en total abundan los tracks destacados; no podemos hacer menos a Empress Off que aparece con “4eva”, alternando con Kingdom, figura clave en el desarrollo de la técnica de producción de Shygirl, y Eliza Rose en conjunto con The Martínez Brothers en “Pleasure Peak”.

Quizá existan criticones con mala actitud que sueltan lanzar frases tales como: ¿Y todavía hay alguien que escuche sesiones de DJ? He aquí una joya para estrellarse en pleno rostro… dan ganas de estar en el club londinenses exprimiendo la noche para llegar hasta la salida del sol y ese momento en que se sale al mundo real sintiéndose un extraterrestre al que miran con extrañeza.

¡Que siga la fiesta total!

