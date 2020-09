Las leyendas inglesas del metal CARCASS están de vuelta con su primera colección de música nueva en 7 años. Hoy, la banda ha lanzado una nueva canción titulada “The Long And Winding Bier Road“.

Comentando la canción, el vocalista y bajista fundador Jeff Walker afirma:

“El regalo que sigue está dado, lo quieras o no. Por favor, intenta no tomar en cuenta la edad de este regalo….otra canción del próximo EP tomada de la sesión de grabación del nuevo álbum…..no te preocupes, ¡Aún hay canciones inéditas con títulos aún más tontos!”

“The Long And Winding Bier Road“, sigue a las canciones anteriormente lanzada del EP, “The Living Dead At The Manchester Morgue” y “Under The Scalpel Blade“.

El nuevo EP de The lords of death and grind “Despicable” ofrece a los fans una muestra de la brutalidad que espera en el tan esperado 7º álbum de estudio de la banda que saldrá en 2021.

“Bueno, la situación de Covid ha puesto el lanzamiento del nuevo álbum de CARCASS en un segundo plano por el momento. Dado que dijimos que habría nueva música en agosto, pensamos que sería genial hacer un lanzamiento de stop gap y dejarte escuchar algunos de los temas que nunca llegaron a ser editados. No digan que nunca les damos nada. ¡Disfrútenlo!”, dice Walker.

CARCASS, ha lanzado varios álbumes clásicos a lo largo de los años y han cambiado la trayectoria del metal extremo con cada lanzamiento. Ya sea inventando el gore-grind (“Reek of Putrefaction” & “Symphonies of Sickness“) o creando la plantilla para el death metal melódico (“Heartwork“).

Después de una pausa de 10 años (1996-2006), la banda regresó, resucitando sus abrasadores riffs cargados de poder y finalmente lanzó su 6º álbum, “Surgical Steel” (2013) el cual fue apoyado de varias giras a largo de los años presentándose en Download, Hellfest, Deathfest, Decibel’s Metal & Beer Festival y en giras con Testament, Slayer, Napalm Death, Obituary y Voivod por nombrar algunos.

Ahora, siete años después de su último disco, la banda está de regreso con su nuevo EP, “Despicable“, que sale el próximo 30 de octubre a través de Nuclear Blast.

Pre-ordena tu copia del EP “Despicable” en el formato de tu elección aquí

Pre-grabar el EP en Spotify y Deezer, Pre-añadir en Apple Music y escuchar en: https://nblast.de/CarcassDespicable