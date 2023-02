“De repente se desvaneció/ Todo lo que a mí me sujetaba/ Cuando ese Ferrari apareció/ Juro no me lo esperaba/ ¿Y ahora qué hago con este motor? / ¿Marcha atrás o pongo cuarta?”…. se escucha en una de las estrofas de “Ferrari”, el nuevo sencillo de ese excéntrico dueto español llamado Cala Vento.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Joan y Aleix nos regalan con una canción de rock en toda regla y no se andan por las ramas; la batería marca la pauta de la acometida y el guitarreo se torna áspero y absolutamente contundente; no se requiere más y el camino hacia su cuarto álbum luce brillante y amplio -como una autopista alemana-.

Tras editar “Equilibrio” y “Casa Linda”, Cala Vento se descuelgan sobre un tema en el que su protagonista inesperadamente se ve delante de un precioso Ferrari Testarrosa, un automóvil representa el lujo más desmesurado; -¿y qué hace uno cuando le ponen algo así delante?-.

Es oportuno señalar que estas nuevas canciones han sido producidas, nada menos, que por Youth, miembro de esa bestial máquina rockera llamada Killing Joke. ¡Y vaya que el sonido patea duro!

Pues he aquí la oportunidad de acompañar a Cala Vento entre la polémica por los placeres culpables, los pecados capitales y un bellísimo auto de lujo: “Fue lo que fue, soy lo que soy, sé lo que sé/ Odio lo que me encanta”.

