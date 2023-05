Café Marvin y los principios de atracción con WheelUp

Nuevo álbum del británico WheelUp titulado We Are The Magic. Un canto humanista sobre el deseo, los buenos, a base broken-beat y soul.

Dos excelentes discos en un año muestran la necesidad de expresarse de Wheelup. De contar sobre el yo honestamente para que el todos se refleje a ritmo de down tempo y neo soul.

We Are The Magic es un canto al deseo y a la espiritualidad de la raza humana. El propio WheelUp lo explica así: “Es una idea un tanto esotérica que nosotros (la humanidad) somos la magia de la vida, ya sea una sonrisa de un extraño que anima a otra persona o una muestra de bondad que tiene un efecto mariposa y afecta a alguien o algo más de manera positiva. La magia es emoción, la chispa de la vida y la vida misma es una experiencia mágica”

El camino para tan cósmica misión es de jazz-funk, hip-hop, trap, bass, house, neo-soul… no se deja nada WheelUp por el sendero y todo lo agrupa mágicamente.

El productor experimenta con síntesis, polirritmos y técnicas creativas innovadoras. Además sube ala nave humana musical a Kaidi Tatham, Sam Interface, Abacus, Victoria Port (Anushka), Toya Delazy, Spaceship Coyote, Destiny Will, Brint Story y Steelo, entre otros.

WheelUP es el productor y DJ Danny Wheeler.

El álbum debut de WheelUP, Good Love, lanzado en 2021 a través de Tru Thoughts, con el que también publica este We Are The Magic.

We Are The Magic by WheelUp