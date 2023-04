Café Marvin y la libertad primigenia de James Holden

James Holden, luminaria de la música electrónica desde hace tres décadas, publica su nuevo álbum titulado Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities. IDM, space chill y new age digital por apelar con términos lo que se vive con los sentidos.

Desde los años 90, cuando Holden era apenas un adolescente, el británico entró en la reducidad élite de los productores con fama mundial de música electrónica. Lo suyo era un trance de sensaciones de terciopelo frente a la panceta dominante. Fundó el label Border Community, con quien publica este nuevo LP, y su calendario se llenó de solicitudes para tocar por todo el mundo.

Pero Holden nunca quiso la fama sino explorar.

Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities es otro

capítulo de la vida creativa libre de Holden. Un disco que contiene trazos de su pasado, y también del pasado del género con el tributo confeso,incluidos mugidos, a The KLF (si otro).

“Quería que este fuera mi disco más abierto, sin cinismo, ingenuo, desprevenido, el disco que mi yo adolescente quería hacer“.

En el disco hay digitalismos obra del mago Holden, claro, pero también está el baterista Tom Page, la tabla del percusionista Camilo Tirado, contrabajo y guitarra del multiinstrumentista Marcus Hamblett y el saxofonista Christopher Duffin. Por haber hay hasta una gaita. Un disco que es pura libertad.

Estilísticamente el álbum crea un glosario espacial entre el chill, el IDM, el trance, lo arcano, el ambient, la new age y todo en un cóctel agitado por la experimentación.

Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities es el cuarto álbum de artista en solitario. Publica Eps y singles desde Horizons del 2000.

Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities by James Holden