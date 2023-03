Café Marvin saliendo oníricamente del dance floor con Earth Trax

El polaco Bartosz Kruczyński, alias Earth Trax, publica su nuevo álbum Closer Now. Techno ambient de sensibilidad corpórea e inspiración morfeica.

Para Bartosz Kruczyński la opción de hacer otro disco de energía techno no pareció opción. Por el contrario en Closer Now se sumergió en una surrealista interpretación del mundo a su alrededor a través de la música.

Earth Trax ha elaborado una obra sin perder el espíritu emocional del techno, su rotundidad, pero sumergido en ambient e IDM, frenado por un down tempo nada playero. Propio de bosques de helechos.

Closer Now es homogéneo, algo propio del techno, pero los tracks tienen autonomía paisajista. Earth Trax rebusco en lo onírico, cada vez más cerca, hasta llegar al sonido que hoy te trae Café Marvin.

Earth Trax ha trabajado en labels como Phonica Records, Growing Bin, Into The Light y Shall Not Fade. Closer Now es su cuarto álbum y está publicado con Lapsus Records de Barcelona.

Closer Now by Earth Trax