Café Marvin poetizando baldosas con Upsammy

Nuevo disco de la libre productora holandesa Upsammy titulado Germ in a Population of Buildings. Digitalismo sin limites para la escucha de universos sonoros inexplorados; rastro de la huella Upsammy.

En Café Marvin estamos atareados en demostrar la capacidad de la música digital como vehículo cultural. Su responsabilidad de ser única alternativa real al adocenamiento del mercado musical.

Upsammy es una de las mayores expositoras de la libertad explorativa de la electrónica.

Breaks disgregados, jazz, cacharrería, beats, espiritismo, lo cotidiano y su sarcasmo, clicks and cuts, lo fi, IDM…pero sobre todo un universo único. Así es Germ in a Population of Buildings.

Sin perder la conexión con la pureza creativa y sin freno de su mente, esto es decir que de nuevo aparece la risa en sus distintas dimensiones, Thessa Torsing, el ser humano tras Upsammy; se vincula con el mundo para exprimir su poesía en Germ in a Population of Buildings.

El mayúsculo desafío lo supera Torsing de manera magistral, retándonos a asomar por su visión de cada esquina que nos ubica.

Germ in a Population of Buildings es el tercer LP de Upsammy desde Wild Chambers del 2019 y está publicado con la disquera PAM.

