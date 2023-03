Café Marvin excelso entre la chanza con The NRG

Un tiempo atrás que no existió, o sí, hubo una banda de gigs solo soñados. Todo es un homenaje en forma de broma, o no, salvo porque Stadium Ambient de The NRG es una auténtica obra de arte digital.

El dúo británico, vaya usted a saber si es un par, The NRG existieron en los 90, pero no es cierto. Reeditan discos sin publicar, de entonces; lo cual no es verdad, y en su imperdible web muestran posters y flyers de fiestas y conciertos inventados, aunque alguno del staff Café Marvin recuerda haber estado. También es cierto que en esos tiempos el influjo químico era poderoso.

Lo que es es seguro es que Stadium Ambient es una obra en la que, de salida, se muestra la mecánica del Rey Sol con un ambient y baleric poderosos y conmovedores. A partir de semejante revelación nos adentramos a un trabajo digital imposible de dejar de oír.

El disco funge de tributo a Chill Out de The KLF. Las ovejitas de Chill Out sonríen en Stadium Ambient. Sí juventud, The KLF fueron la mejor banda del mundo. Pero no se queda en eso. Cada rola provoca un estado superior al anterior sin perder homogeneidad. Está el progresismo lisérgico que inundo la obra de The KLF, los rituales arcanos asoman, pero vence la electrónica con su sentido lúdico post “los que quemaron un millón de libras”.

Stadium Ambient de The NRG es lo mejor del 2023, o del 91.

En dos años se han publicado cinco lanzamientos de The NRG. Siendo el primero Live 91.

Stadium Ambient by The NRG