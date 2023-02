Café Marvin esperando grandes cosas simplemente con Tor Lundvall

71 canciones recogidas en 5 CDs que sirven de compilación de inéditos y no en 25 años de carrera de Tor Lundvall. Ambient pop experimental para susurrar que There Must Be Someone.

Hace 25 años Tunvall auto editó el disco Passing Through Alone. Ahora de la mano de Dais Records el neoyorquino compila su obra que partiendo de un espíritu pop y experimental se fue intricando más en lo segundo que en lo primero.

Lundvall es además artista visual, pintor, sus exposiciones y sus discos han discurrido de manera paralela pudiendo verse de lo uno en lo otro. Siempre con esa melancolía otoñal sello de su obra.

La caja comienza con ‘Passing Through Alone’, el primer largometraje de Lundvall, publicado en 1997 en su sello Eternal Autumn Editions. Diseñado, mezclado y coproducido por su hermano Kurt, y vendido principalmente en las exhibiciones de la galería de Lundvall, el álbum es una intrigante entrada a un mundo que aún está naciendo. Inquietantes y melancólicas, pero claramente más lineales y melódicas que los trabajos posteriores, las canciones coquetean con los límites del nuevo romanticismo, esbozadas en su paleta característica de sintetizador, secuenciadores, guitarra, cajas de ritmos y voz espectral y susurrante. A continuación se incluye una edición ampliada de la ecléctica colección de 2010 ‘Ghost Years’, una variedad de singles perdidos, mezclas alternativas y compilaciones que datan de 1995 a 2020.

Aunque la obra de Tunvall mantiene una legitima esperanza de recompensas emocionales, algo muy pop, en la última parte del disco hay piezas de ambient entre brumas, Dark Sea, un artista ya alejado de emociones con esperanzas y entregado a la contemplación del silencio. Lo mejor de su obra junto con alguna canción de sutil dance floor pre emo club. Adecuado para un viernes en Café Marvin. Un poco de synth wave vocal.

There Must Be Someone by Tor Lundvall