Café Marvin encuentra excusas en el bar con Quiet Dawn

El francés Quiet Dawn publica un álbum de breaks bañados en tragos mañaneros. Simple es un disco para no dejar la mesa y pasar al vermú mientras observas el día.

Lo de Simple no llama a engaño. Nadie espere elaborados discursos ni producciones complejas buscando luz entre las grietas del pavimento. Simple es puro break beat a ritmo down tempo que bebe del jazz y el hip hop para pedir otro trago. También se valen las mañanas lúdicas.

Quiet Dawn había incursionado recientemente en el ambient orgánico y jazzy con Human Being – The Short Story Of The Reed en 2018. Luego vino el EP Movements en 2022, ya avanzando en los breaks, que fue tocado por Laurent Garnier, Kev Beadle, Rampage, Tall Black Guy y Kid Fonque entre otros.

Llega Simple con la disquera First Word Records, sexta colaboración entre label y artista, que describe así Simple de Quiet Dawn:

El boom bap al estilo de Dilla es prominente a lo largo de la cinta de ritmo, con toques de bruk, latín, música clásica, electrónica y jazz-funk mezclados en la mezcla en buena medida. Este proyecto es un recordatorio de los variados sabores que a este productor parisino le gusta llevar al plato.

Quiet Down es Will Galland. Debutó en 2015 con The First Day y esta es su séptima referencia discográfica.

Simple by Quiet Dawn