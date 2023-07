Café Marvin en los caricias sólidas de Rrose

Nuevo disco de la californiana Rrose titulado Please Touch. Techno experimental que visita cuevas y cielos.

Hay formas de sentir tendentes a la placidez burguesa, en el mismo ámbito está la auto indulgencia del abandono que nutre la música indie. Luego está la pura experiencia sea ruda o no.

Rrose se sumerge en la experimentación de superficies y profundidades, desde el techno, y su contundencia logra por momentos seda, en otros espinas, siempre expuesta y exponiendo. Sin el apoyo de las referencias.

Please Touch no requiere de acidismo excesivo para lograr la hipnosis del oyente, ya no hablemos de vulgares drops para ser entendido. Es techno superior, el folk neuronal que la civlización sedentaria perdió y Rrose conoce al dedillo.

El proceso de composición de Rrose, arraigado en sus estudios con los pioneros de la vanguardia de la costa oeste en Mills College, se centra en los sonidos “semilla” que se alimentan a través de elaboradas redes de procesamiento de audio interrelacionado. El resultado es un mundo donde los cambios en cualquier elemento tienen implicaciones posteriores para algunos o todos los demás. Es una rica interdependencia que permite que las pistas respiren, crezcan y muten con un extraño organicismo.

El título del álbum, Please Touch, es una referencia a una exposición del año 1947 del gran surrealista Marcel Duchamp; indicativo que lo que nos espera en Please Touch es de filos agazapados en la calma, o viceversa.

Please Touch es el tercer larga duración de Rrose. Su primer disco en solitario fue Hymn to Moisture del 2019.

Please Touch estáp públicado por el label Eaux.

