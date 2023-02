Café Marvin en la nostalgia sanadora de Viaan

Desde Ciudad de México la productora Viaan publica su nuevo álbum You Dont Know Me. Techno comprimido por minimal dub y éste envuelto por atmósferas auditivas que ocultan un ambient sutil.

La mexicana es co-fundadora del label Voragine y creadora de ritmos que no quieren desbordarse. El dance floor es quizás un lugar del camino, pero la música de Viaan está mas interesada en los senderos ocultos que su escucha produce. Espacios cálidos y tristes, por momentos, fríos y joviales en otros. Es el espíritu ambient y experimental de Viaan.

You Dont Know Me está auto editado y es un homenaje a la melancolía, un trabajo sobre ausencias perceptible en el eterno retorno que sus loops generan.

“Extrañar es uno de los sentimientos más singulares y puros que forman parte de la mente humana. Dedico este álbum a todos los fantasmas que vivirán para siempre en la eternidad”.

You Don’t Know Me by Viiaan