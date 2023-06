Café Marvin en el oasis tras el mercado con Adam Halliwell

Debut del australiano Adam Halliwell titulado Freedom Lapse. Experimentación multi instrumental libre de etiquetas.

El capital primero creo tribus identitarias para romper la monotonía de un sistema pre mercantilista. Luego difuminó las identidades para que el consumo no conllevase compromiso.Ahora el hastag y la etiqueta acompaña las existencias ya hechas mercancías.

Adam Halliwell con su primer trabajo quiebra la dinámica de mercado y engendra un disco de absolutos sonoros repleto de referencias sin que ninguna sea identificable para la maquina.

Quizás porque Halliwell provenga de la Great Southern Land, y sepa de oasis. Con Freedom Lapse nos otorga la posibilidad del goce de la sorpresa. Ahora que hasta las cuestiones genitales sirven de reclamo comercial, Freedom Lapse simplemente nos ubica en el aire fresco generado por lluvias y vientos de tierras lejanas.

Como todos somos hijos de alguien a Halliwell se le intuye interés en el gran músico de ambient orgánico John Hasell, intuición confirmada por una confesión del propio Halliwell sobre Freedom Lapse.

Su génesis a un momento epifánico experimentado mientras atravesaba un paso montañoso en México, un lugar donde “el pasado, el presente y el futuro se extienden en un solo lugar”. Embelesado por este entorno, sus colores, los pueblos y la vida local, Halliwell escuchó música que lo inspira (aquí cita a Jon Hassell). El resultado: “completa plenitud auditiva, visual y espiritual”, un momento de descubrimiento, explica. Poco después, se grabó el material que ahora compone Freedom Lapse, destilando esta poderosa experiencia sensorial en un cuerpo de música que ahora ha invitado al mundo a compartir con él.

Halliwell había publicado junto a Maria Moles el álbum Not One, Not Zero en el 2017. Jazz electro acústico, una escena en la que es habitual el australiano.

Freedom Lapse está publicado a la par por los labels Elations y Fresh Hold.

Freedom Lapse by Adam Halliwell