Café Marvin de vuelta de la otra vida con de The Purge of Tomorrow

The Purge of Tomorrow es Sam Shackleton. Nuevo EP del inglés bajo este bautismo y con el nombre de The Other Side Of Devastation. Alta cultura sonora.

Los hay con testimonios del más allá. Tienen el poder de explorar y volver. Sam Shackleton es de los elegidos. Su música está preñada de lugares sonoros visitados por pocos. Su techno, dubstep, ambient… es de otra dimensión sujeta a las emociones.

The Other Side Of Devastation de The Purge of Tomorrow es una obra de dos canciones, en las que sonidos tribales apuntan al caos y la muerte, por lo tanto a la danza para el olvido; mientras la luz del espíritu que acepta el destino equilibra con electrónica cósmica la angustia.

De nuevo Shackleton despeja la sala de espíritus opacos. Brinda un espacio exclusivo para comprometidos con el arte.

La intención de Shackleton es llevar estas dos canciones a los escenarios.

En constante evolución y adaptando su sonido, Shackleton tiene lanzamientos que abarcan sellos como Honest Jon’s, Perlon y sus propios sellos, Skull Disco (cofundado con Appleblim) y Woe to the Septic Heart!. Shackleton ahora encuentra un hogar para un nuevo proyecto en Modern Obscure Music con sede en Barcelona.

The Other Side of Devastation by The Purge of Tomorrow