Café Marvin confección a martillazos de Yaeji

La neoyorquina de origen coreano Yaeji publicará su primer álbum en abril con el título With A Hammer, tenemos el adelanto en forma de electro pop drum and bass: For Granted.

Tras su espectacular debut en formato EP hace dos años, más sus mixtapes que la pusieron en órbita antes, se esperaba nuevo material de esta experimentadora sonora con inclinación main stream.

La también diseñadora compuso With A Hammer durante dos años en Nueva York, Seúl y Londres, poco después del lanzamiento de What We Drew en 2020. Será su primer larga duración en el que de nuevo canta en inglés y coreano.

Es una oda diarística a la autoexploración; el sentimiento de confrontar las propias emociones y la transformación que es posible cuando somos lo suficientemente valientes para hacerlo. En este caso, Yaeji examina su relación con la ira.

With A Hammer cuenta con colaboradores K Wata, Enayet, Loraine James, y Nourished by Time.

El single For Granted explota de ira y martillazos en un final esplendido para no amedrentarse ante nada.

With A Hammer by Yaeji