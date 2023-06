Café Marvin con brío para la calma de Nebula

Nueva producción del británico Nebula. Exotic Mysteries trama drum and bass y jungle con misterios y energia.

La contundencia como calmante suele dar buenos resultados. El vigor es el mejor aliado de la luz y la esperanza.

Nebula transita por esos preceptos con un jungle roto que fracciona lo percusivo en gotas de agua pura y refrescante.

Su declarada intención, con Exotic Mysteries, de ser retro no provoca un ejercicio de copia, si no que asume viejas reglas para desdoblar jazz con drum and bass, crear bucles con ello, mientras da salida neuronal con estelas ácidas.

Exotic Mysteries está publicado con el label británico About Scientific Wax.

Nebula es el alías de P. Saunders y lleva desde 2008 publicando.

SWR012 – Nebula – Exotic Mysteries EP by Nebula