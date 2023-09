Romy: darle aire a la vida a través del amor y la identidad (y un disco debut)

Existen ciertos días que en lo musical resultan extraordinarios… y tan sólo de pensar que aparecen juntos álbumes de The Chemical Brothers, James Blake, Sparlehorse y Romy se enchina la piel y se eleva la promesa de música maravillosa… y eso se cumple a raudales este viernes 8 de septiembre.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Comienzo Mid Air -dejándome llevar por el azar simplemente- y dejo correr el segundo corte, “Weightless”, para comenzar con uno de los inéditos -dado que los sencillos previos ya me han dado mucha satisfacción y ganas de volar-; y vaya que encuentro un pop electrónico pletórico y exultante… todo lo que espero de Romy Madley Croft.

Se nota que la también miembro de The xx está completamente plena con está incursión que sube los beats por minuto con relación a lo que hace con su banda. Y eso que ya conocíamos ese portento que es “Strong”, que hizo junto a Fred Again.., quien es además coproductor del disco y que deja una impronta muy notoria… emotiva y festiva a partes iguales.

Pero si no existe razón para escatimar elogios para Fred Again.., su alternante en la consola de estudio es, nada menos, que Stuart Price, colaborador de Madonna, Kylie Minogue y Scissor Sisters; su presencia lleva al pop electrónico hasta grandes alturas a través de cortes como “Twice”, por poner un ejemplo.

Romy nos entrega un auténtico banquete musical y dionisiaco… libera al espíritu, estimula los sentidos y nos hace creer que estamos en un club de avanzada; “Twice” se mezcla con “Did I” y parece que la chica nos tiene ante su live act y no escuchando un disco.

Quizá todo este asunto pueda resumirse con “Enjoy Your Life” (que cuela la voz de la nigeriana Oby Onyioha),y que colocada en el décimo sitio de 11 nos atasca de endorfinas y nos conduce hasta un final que llega “She´s On My Mind”; se trata de una obra muy consistente y en la que sólo echamos de menos “Lifetime”, que comenzó la fiesta solista de Romy.

En Mid Air también aportó lo suyo su buen amigo y compañero Jamie xx y se cuela algún cameo de Koreless, pero es Fred Again..quien se lleva la palmas por su la grandiosidad que suma al disco en general; mientras que la artista trans Beverly Glenn-Copeland es sampleada en el breve y minimalista tema titular -casi un interludio colocado al cierre-.

Estamos ante un álbum de liberación, de aceptación de la identidad, de celebración de la vida en pareja y de la complicidad y cobijo que se obtiene en los clubes queer. Romy ha construido una vida a través el amor y del dolor… de todo ello da cuenta en este Mid Air que conquista desde la primera escucha… ¡inmenso!

