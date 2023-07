Café Marvin abrazando entes al final del bosque con Brady Matteson

Nuevo trabajo del estadounidense Brady Matteson titulado Sunken In The Same Place. Una obra de ambient intrigante.

Los objetos que no requieren ser contemplados un espacio de tiempo para encontrar su belleza no merecen ser adquiridos. Así es la música minimalista de Brady Matteson.

El de Chicago en Sunken In The Same Place ha elaborado seis piezas en las que la contemplación evocadora de la naturaleza quieta es el arrebato creativo.

De hecho da en su presentación más importancia a la foto del arte del disco, como elemento definitorio del contenido, que a la música en sí. Para nosotros en Café Marvin los árboles poco pueden hacer contra la evocación enigmática de Sunken In The Same Place.

Ambient con sintetizador y modulación en forma de pasajes por explorar. De tonos oscuros, seda violeta, hay en su contemplación una belleza extrema a la que solo se llega con el valor y la curiosidad. Su luz negra no es violenta si no de una calma fantasmal.

Matteson lleva auto editando desde el 2017.

Sunken in the same place de Brady Matteson