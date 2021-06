La carretera de la excentricidad sonora se hace vasta y sinuosa. Tomamos una curva con los sonidos panafricanos más actuales, derrapamos especulando que habría pasado en el mundo de haber triunfado Hitler y acerca del destino del hip hop de no haber muerto Tupac, mientras arrancamos con mucho guitarreo. ¿Cuántos kilómetros sumamos yendo de Dinamarca a Lesoto y luego saltando hasta Brasil? Esta marcha cabaretera es intensa por donde se le escuche.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Billy F. Gibbons / “My Lucky Card”. Una de las 3 barbas de ZZ Top se tomó muy en serio su tercer álbum –Hardware– y se puso a rockear con esa influencia del desierto y su mitología. Una canción de tremendo guitarreo para acompañar con un buen trago y un largo pasaje carretero. Le vino bien juntarse con Matt Sorum (bataquero de Guns N´ Roses) para darle más octanaje a sus canciones. ¡Aquí sobra el encanto polvoso y veterano!

Yves Tumor / “Jackie”. Creció en Knoxville, Tennessee, y se abrió paso haciendo electrónica experimental, pero celebremos que en este tema le dio por el rock y la guitarra; no faltan una base rítmica muy bien procesada y sintes de acompañamiento para un tema con subidas y bajadas. Deja en evidencia cómo una canción lograda es un vehículo inmediato de comunicación. ¡Contundencia y encanto!

Tom Morello / “Lightning over Mexico”. Este prodigioso y rudo guitarrista supo elegir a sus acompañantes para el EP The Catastrophists, que es pura adrenalina e ideología. En sus 7 partes están The Bloody Beetroots, pero aquí hay una gambeta propia de Maradona al incluir un rapeo lleno de discurso y activismo de parte de la chilena Ana Tijoux; nunca está de más una crítica puntual al poder y sus excesos (“nos mataron la esperanza”); viene bien que ciertos pesos pesados sigan dando pelea. ¿En cuántas canciones aparecerá el término social-democracia?

Wöyza y Nach / “Cómo sería”. “¿Cómo sería la vida si Hitler hubiera vencido?”. Y no es la única pregunta; igual cabe especular acerca del mundo sin Donald Trump, pero con Tupac vivo. El capo español del rap hace mucho que marca altos vuelos con sus frases e ideas, por lo que no podría ser más que efectivo el dueto con una veterana gallego-uruguaya en estos menesteres del hip hop en castellano. El discurso dando densidad y fortaleza a la pieza.

Lido Pimienta / “Declare Independence”. Podríamos especular que Björk se emocionaría profundamente si llegase a escuchar esta versión de una colombiana de impacto global, que más que otra cosa reinventa el tema original y le inyecta incluso algunas referencias rítmicas propias del reguetón. Una joyita en el plano creativo que no hace sino incrementar la celebración del mes del Orgullo Gay y sus derivados. Subrayando además la inclusión de frases en español que encajaron perfectamente. ¡Una delicia!

Pablo Lesuit feat. Pamela Rodríguez / “Tus balas no me dan”. Ya hemos venido apuntando que Galicia atraviesa un enorme momento artístico y esta cumbia cruzada con R&B y hip hop es otra evidencia irrefutable. ¡Pura gozadera! Al final, la flexibilidad del pop es perfecta para concebir una canción que se unta a la piel y se niega a desprenderse, pues un sintetizador psicodélico se suma para incrementar la bulla y el bailongo.

Rigoberta Bandini / “Perra”. Esta mujer demuestra qué tan bien entiende al momento presente mediante una pieza de un refrescante sentido feminista que hace encajar en un reguetón electrónico de delirantes desplantes pop y hasta con autotune incluido. Vaya manera de demostrar que cualquier género sirve para crear música consciente, combativa y llena de una imaginación y desenfado que son contagiosos a más no poder. ¡Talento emergente en plena expansión!

Purple Disco Machine / “Playbox”. En el Olimpo de la electrónica más hedonista y dedicada al baile desenfrenado existe un trono reservado para Tino Piontek, el hombre detrás del alias de Tino Schmidt. El nativo de Dresde merece todo tipo de reconocimiento por la manera en que hace destacar a los bajos en sus odas post-discotequeras; además, su sentido melódico le confiere un alto impacto. Este tema engrandece el hype que lo acompaña.

Mawimbi, Spoek Mathambo y Morena Leraba / “Malembe”. Desde hace mucho tiempo, París se ha afirmado como el núcleo creativo de proyectos que reflejan el sonido de la África contemporánea. Mawimbi es un colectivo de DJ´s y músicos que desde el pulso del presente dan cabida a esas sonoridades ancestrales. Aquí se acompañan de una figura de la electrónica experimental sudafricana como lo es Spoek Mathambo, además del rapero proveniente de Lesoto, Morena Leraba. ¡He aquí lo multicultural a pleno!

Documento. / “El robot de ayer” (Kozmik Café Remix). El periodista Alejandro Mancilla es un devorador absoluto de cultura pop, con gran tendencia por el techno-pop y la ciencia ficción; en su faceta como músico y siendo parte de un trío se decanta por todo ello y ahora presenta un sencillo retrofuturista que fascina por su estética vintage y cualidades cinematográficas. Este remix potencia a la canción y nos hace sentir protagonistas de nuestra propia película confeccionada con recuerdos que creíamos perdidos para siempre.

Altin Gün / “Bulunur Mu”. Holanda es el país de adopción de un grupo de rock turco interesado por la veta psicodélica de su música. Esta canción procede de Yol -su tercer álbum- y sorprende por la presencia de esos añejos sintetizadores que le dan un toque entre new waver y techno-pop. El alto contraste surge cuando escuchamos a la cantante alternar registros graves y agudos mientras canta en turco. ¡La aldea global sigue de fiesta!

Efterklang / “Living other lives”. El sonido de estos daneses siempre ha sido etéreo y volátil, pero ahora prueban con elementos pop que le brindan accesibilidad y encanto. Aquí optan por la velocidad media y un cuidadoso trabajo de la base rítmica para irnos seduciendo gradualmente. La parte coral hace contrapunto con un canto que suena muy tribal. El autor de la pieza dice que la hizo para sentir que se estamos viviendo varias vidas a la vez.

Wye Oak / “It´s way with me”. Jenn Wasner y Andy Stack son la base de un proyecto colaborativo procedente de Baltimore, Maryland, y ahora se decantan por una canción lenta, pero no carente de intensidad. El indie rock les da todas las posibilidades para ir del pop al folk y aprovechar la encantadora voz de su vocalista. Ellos decidieron que en este momento hacen falta composiciones para reconciliarnos con nosotros mismos y he aquí una maravillosa evidencia.

Dom La Nena / “Moreno” (El Búho remix). Uno de los secretos musicales mejor guardados del subcontinente americano; ¡Y debería dejar de serlo! Dominique Pinto toca el violonchelo y canta con una extraordinaria sensibilidad y fineza. Ahora deja a su música en manos de un prodigio global de la folktrónica; El Búho ha sabido sumar esos colchones de inspiración en la naturaleza para agregar sutiles pinceladas sonoras a tan exquisita música popular brasileña.

La Dame Blance y Amanda Magalhães / “Mata Sede”. Nativa de Pinar del Río, la cantante y flautista cubana tiene sobrado talento para transitar entre un amasijo variopinto de ritmos. Acá baja velocidad al flow y da con una melodía parsimoniosa en la que encaja a la perfección la sedosa voz de la artista brasileña Amanda Magalhães. Juntas recrean una crónica íntima, cruda y muy real del día a día en la vida de muchas mujeres.

Ángel Stanich / “Matar a un ruiseñor”. El regreso de una de las figuras más excéntricas y ermitañas de la escena española es a través de una canción con evidentes referencias literarias desde su título. Rock pop que presume de un excelente manejo del lenguaje, además de un solo de guitarra de acento country y un guiño en sus teclados a “Radio Gaga” de Queen -la rareza es belleza-.