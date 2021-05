Un compilado de temas para ponerse canalla y ensoñador al mismo tiempo sin que la pista de baile pierda su carácter cósmico. Magia y cadencia fantasmal, frescura a prueba de fuego. Todo en una misma playlist. A escuchar.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Paul Cauthen / “Cocaine country dancing”. El country también tiene un lado bien heavy, canalla y reventado; este texano nos entrega una canción cargada de mucho groove y un enorme ánimo dionisiaco y trasnochador. Todo un himno para bailar solo o acompañado y con las pupilas dilatadas al máximo. Un track ideal para comenzar esta sesión desde lo más alto (y con la mandíbula bien tensa).

Royal Blood / “Oblivion”. El dueto de Brighton se dio a la tarea de concebir los mejores riffs posibles y hacerlos convivir con bajeos y programaciones rítmicas casi discotequeras. ¡Y rayan la gloria! Además, la que quizá sea la mejor canción de Typhoons es muy breve (2 min, 41 segundos). Tremenda búsqueda de un nuevo y poderoso sonido.

Dinosaur Jr / “I met the stones”. A los de Massachusetts les aplica perfecto aquel dicho que reza: “El que tuvo… retuvo”; hoy por hoy están convertidos en venerables héroes de la guitarra y el legado de la Indie Nation. Van ya en su duodécimo álbum y se muestran enteros. Pocos como ellos para congraciar los riffs más afilados con deslumbrantes melodías. ¡Es hora de rockear!

Derby Motoreta´s Burrito Kachimba / “Porselana teetht”. El segundo disco de los andaluces es una avalancha de stoner rock flamenco con una densidad y pesadez admirables; no en vano su sello, Primavera Labels, los describe como: “Un perfecto remake del genuino rock andaluz abordado desde la óptica de unos bicivoladores del espacio exterior”. Estos herederos de Triana forman parte del Festival Marvin Gateaway.

Fuel Fandango y La Mala Rodríguez / “Iballa”. Desde Córdoba, Nita y Alejandro Acosta destilan al máximo su pop electrónico de aires andaluces e invitan a la diosa de Jerez de la Frontera pa´ que suelte su flow; el resultado desparrama energía contemporánea al tiempo que recrea la figura de una guerrera guanche de la Isla de la Gomera. ¡Quemante y llena de unas palmas contagiosas!

UNDERHER, Anaphase / “Everything goes” (Monkey Safari remix). Los DJ´s y productores alemanes andan en estado de gracia y deslumbran con todo lo que remezclan. Tomaron un corte de Underher (un músico que en sí mismo es multicultural) e invitaron a otro dueto (ahora londinense) para crear juntos un mosaico sonoro que despliega hedonismo total. Electrónica que no pide pasaporte.

Lea / “Su lengua”. Formada en los Estados Unidos, esta colombiana hizo de México su cuartel general para concebir esta combinación de electrónica de baile con el instinto indie rock. Las secuencias se cruzan con el sonido orgánico de una banda para transpirar un presente chispeante. Se trata de un adelanto de su LP Animal.

Ortiga / “Nanana”. En este momento Galicia está catapultando mucha música impredecible e inclasificable. Desde Santiago de Compostela aparece un artista que sugiere haber grabado un “merengue espacial” y le asiste razón. Melodías y ritmos tropicales que nos recuerdan a los primeros años de El Guincho. ¡Que venga la fiesta cósmica (con todo y una solo de guitarra muy trasher)!

Marinah / “Respiro a la cordura”. La ex vocalista de Ojos de Brujo tiene sobrado talento y experiencia para el mestizaje y aquí se deja ir con lo que se puede entender como un tremendo cumbión, con influencia de los sonideros del Peñón de los Baños (aunque cuela por ahí algún rapeo). Ya se dice en el barrio: Cumbia is all you need.

Orkesta Mendoza (Bial Hclap Remix) / “Me dejo llevar”. Desde Tuczon, Arizona, los mexico-norteamericanos han ido potenciando una música de fusión harto sabrosa y llegadora; ahora toman uno de los temas de Curandero (2020) y permiten que uno de los mejores DJ´s productores de global bass y otros menjurjes haga su magia y le imprima cadencia extra.

Sonido Gallo Negro y Molly Lewis / “Silbadora”. El universo musical en el que se mueve el combo mexicano es inmenso y ahora absorbió a una silbadora profesional procedente de Australia. Este adelanto de Cumbiademic es absolutamente delicioso e instrumentalmente de muy alto nivel por lo que hace desfilar ante nuestros ojos al fantasma del mismísimo Ennio Morricone.

Nación Ekeko (con Julieta Venegas) / “El paraíso”. Diego Pérez hizo un espacio como miembro de Tonolec para crear un proyecto de electrónica basado en las danzas ancestrales. Aquí hace un tema cargado de temática ambientalista y una hermosa sección de vientos que permite escuchar a Julieta en otro contexto sonoro y que desvela matices refrescantes en su obra.

Baiuca (con Lilaina) / “Meigallo”. El músico gallego está en pleno crecimiento y ha sabido explotar las colaboraciones en la parte vocal. Parte del folklore de su región para cruzarlo con una música electrónica de total avanzada. Esta pieza eleva la espiritualidad mientras bailamos. Embruxo, el álbum, no tarda en llegar.

Zahara / “berlín U5”. En una parte dice: “Llévame a bailar/ Como si aún fuera real/ Como si fuéramos ese animal/ Como si el mundo no se fuera a acabar”. Pop electrónico muy refinado que sirve como signo de los tiempos y que procede de un disco con el incendiario título de Puta. La de Úbeda está dispuesta a prenderle fuego a todo.

Rubio / “Ir”. Una prueba fehaciente del gran momento por el que atraviesa la música chilena; de no ser por la pandemia, ya tendríamos residiendo en México a esta artífice de una electrónica huidiza y volátil llena de misterio y magnetismo, y capaz de retorcer los ritmos latinos para llevarlos hasta su terreno sonoro. Será parte del Festival Marvin Gateaway.

The Polyphonic Spree / “She´s a rainbow”. La multitudinaria agrupación creada y comandada por el norteamericano Tim DeLaughter tira una vez más de su gusto por una instrumentación generosa y juguetona para hacer una versión coral (y casi sinfónica) de uno de los grandes clásicos de los Rolling Stones. Crean una fiesta multicolor que desparrama felicidad por más adverso que sea el momento.

Sharon Van Etten, Courtney Barnett y Vagabon / “Don´t do it”. Para celebrar 10 años del album Ten, nuestra bien amada indie rocker, oriunda de New Jersey, invitó a un puñado de buenos amigos y colegas para sumarse a su reversión. ¡Y vaya talento el agregado! Aquí el magnetismo de Courtney hace lucir un tema bien guitarrero y se amalgama a la personalidad de una artista con orígenes en Camerún. Para cerrar con mucho brillo esta playlist.