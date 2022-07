Puchito estará de vuela en México con una nueva gira titulada “Sin Cantar Ni Afinar LATAM Tour“, obvio hemos sido testigos del fenómeno C. Tangana desde años atrás en su primera visita a México con Agorazein, como solista le dimos su primera portada y con El Madrileño nos reenamoramos y repetimos con una nueva portada de Anton para nuestro número 192.

Parece que ese amor ha sido contagioso y todo México pide más shows de Pucho, luego de verlo en festivales, ahora toca una serie de conciertos en recintos cerrados, por no decir íntimos, ya que un Palacio de los deportes junto a 16 mil personas no es muy ad hoc para el término.

Las citas para ver a C. Tangana de vuelta con “El Madrileño” serán el 10 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey, el 12 de noviembre en la Arena VFG de Guadalajara y el 15 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Cabe mencionar que el show en la capital chilanga ya es sold out, pero que no cunda el pánico, ya que Puchito abrió una fecha más: 16 de noviembre.

El boletín de prensa para esta gira promete: “Sin Cantar Ni Afinar LATAM Tour traerá una de las producciones más espectaculares del cantante; acompañado de un largo repertorio. Pucho nos promete una celebración a la música rayando en lo teatral. Más que un concierto, pinta a ser una puesta en escena“.

Los accesos para ver a C. Tangana para las 3 ciudades estarán en preventa Banamex el 13 y 14 de julio, un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles y obviamente con el amo de los boletos.

