El ex Pxxr Gvng, Kaydy Cain, le regala una barra muy clara a Puchito que le da mucho sentido a esta canción de su “Sextape“.

No es nada nuevo que haya beef en la escena rap del mundo, al ser música tan cercana a las pandillas siempre han existido rivalidades entre clanes, hay muchas peleas épicas que incluso le han costado la vida a grandes nombres de la música como Notorious B.I.G. o 2Pac.

C Tangana no ha sido un sujeto lejano a las riñas, y con esa personalidad que se carga, el Puchito tiene muchas historias por su amor poe el dinero, la vida lujosa y más, claramente todos tenemos a la mente la guerra entre Los Chikos del Maíz, ya también pasó con Fernandito Kitkat alías Yung Beef, otro ex Pxxr Gvang.

La riña más reciente con Kaydy Cain no es nada nueva, ya que comenzó en 2017 cuando C Tangana se burlaba de La mafia del amor, el proyecto alterno de reguetón de los Pxxr Gvng, en la canción ‘No te pegas‘, a manera de respuesta de ‘Pegao’ de los creadores de ‘Tropical’ y ‘Multiorgasmica’.

Luego de ese primer ataque Kaydy Cain respondió con ‘Perdedores del barrio‘ que dejó muy mal parado a Tangana y más luego de ser un éxito viral con un video satirizando al madrileño:

Ahora ya años más tarde, este mes Cain lanzó su EP titulado Sextape en el que revive el beef, en la canción ‘Money Taker’ se habla de los raperos con sed de dinero, de esos que tienen más de trita y fingen ser millonarios vendiendo coca, pero al final de la canción está muy claro que todo está dedicado a C con la frase:

No sé por qué miente’, la verdad, pero es lo tuyo

Trátale bien a tu puta, no seas capullo

Tú le hace’ correr y yo que se corra, y se corre mucho

Si yo no voy a ganar dinero, entonces, no te escucho

Yo ganaba money ante’ de esto, yo no soy el Pucho.

