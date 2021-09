Amazon Music México ha estrenado un nuevo episodio de su video-serie Amaneceres, ahora teniendo como protagonista a la tijuanense Bruses.

Dándole seguimiento a su compromiso de apoyar a artistas mexicanos emergentes es que la plataforma invitó a Bruses para formar parte de este proyecto, el cual tiene como fin brindarle una experiencia inolvidable a los músicos participantes teniendo como escenario un hermoso paisaje mexicano, que para ella fue Peña de Bernal, Querétaro.

“Fue verdaderamente mágico, el mejor amanecer de mi vida. Estando ahí, intenté vivir en el momento lo más que pudiera, porque todos estos elementos juntos llenaron de energía mi vida. Tanto el amanecer, como el set que armó Amazon fue impresionante. Ésta fue la primera vez que estuve rodeada de una producción profesional y como artista independiente, tardas muchos años en ver eso, así que para mí fue un sueño”, comentó la joven cantante.

Para su episodio en la serie, Bruses eligió interpretar su más reciente sencillo titulado “Dueles tan bien”, una agridulce canción de amor con la que la chica de 24 años se hizo viral en TikTok: “Escogí este tema porque representa el amanecer en mi vida. Amazon me preguntó ‘¿para ti qué es un amanecer? Y me di cuenta que es una pregunta súper existencial, porque puede significar muchas cosas; es un nuevo día, es una nueva oportunidad para hacer las cosas pero también es esperanza y el inicio de algo”.

“Para mí fue un momento muy poético y fuerte, todavía lo es, porque ‘Dueles tan bien’ es la canción con la que comenzó mi carrera, con la que me están conociendo nuevas personas gracias al internet. Es increíble todo lo que sucedió y estoy muy agradecida con el equipo de Amazon por haberme dado esta experiencia”, agregó.

Si bien la trayectoria de Bruses apenas está despegando, la tijuanense lleva escribiendo y haciendo música desde hace algunos años, por lo que llegar a Amaneceres para presentar “Dueles tan bien” representa el fruto de mucho esfuerzo y la materialización de sueños que surgieron desde su infancia.

“Si pudiera hablar con la Bru que soñaba con hacer música, le diría que está bien no estar bien, a mí me hacía mucha falta escuchar eso; que no está loca, y que su tristeza, issues y soledad se van a convertir en su arma de amor más poderosa, forjándole un carácter que hará que sobreviva en el mundo real cuando crezca; y que se enfoque en traer sólo amor al universo de la forma en la que ella sabe: escribiendo y haciendo música”, dijo.

Te dejamos a continuación el episodio y no dejes de seguirle la pista a Bruses, que grandes cosas están por venir.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.