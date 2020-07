Desde hace varios años, BrunOG ha figurado como un nombre muy activo y en la CDMX. Al poco tiempo de empezar a verlo tocar en perreos, escuchamos sus producciones en remixes o a lado de proyectos como T.Y., las colaboraciones con Ghetto Kids o Homegrown que sonaron en todas las fiestas, una faceta completamente diferente a lado de sus hermanas con su proyecto MKN Makenna, y a últimas fechas colaborando con Mario Bautista y Los Ángeles Azules.

Sea en el formato que sea, cada vez que tengo noticias de BrunOG está en algo nuevo. Buen ejemplo es #EscuchameEnCasa, un proyecto que inició con los miembros de S.Tu.Di.O.mx, mismo que me llevó a hacerle unas preguntas sobre esta idea que me parece les gustará.

¿Escuchame en casa nace como un proyecto de cuarentena, pero ya le habías dado vueltas en tu cabeza antes?

Realmente lo ideamos en S.Tu.Di.O.mx como una idea basada en la cuarentena donde pudieran ver contenido relacionado a la música independiente y cómo diferentes artistas mostraron su realidad y a su vez esto los inspiraba a crear esta música que se encuentra en el compilado pero también pensando en que pudiéramos evolucionar el proyecto sabiendo que la cuarentena no sería para siempre.

¿Cómo pasar de un proyecto de lanzar sencillos a que se vuelva de facto un proyecto para que los demás aprendan?

Justamente hablando de esa evolución, nosotros no queríamos que el proyecto acabara junto con la cuarentena por que el proyecto podría ofrecer más por eso la idea es que #EscuchameEnCasa evolucionara a un proyecto dirigido a artistas independientes, donde pudiera tener información dada incluso por diferentes expertos en su rama y que no fácilmente la encuentras, donde tuviera la oportunidad de formar parte de un compilado para poder exponer su música a nuevos oídos y donde se pudiera generar un networking con más personas del mismo medio independiente.

Al ser productor es normal que una jornada laboral “normal” la vivas en casa, y salir en la noche a tocar es parte de tu estilo de vida, aunque el productor siempre está más cómdo creando encerrado. Además del alto a la vida nocturna, ¿cambió algo en tu rutina diurna?

Sinceramente no mucho, soy muy clavado en mi chamba, mi rutina consiste en estar frente a la computadora casi 12 a 13 hrs, pero lo que si es que en este tiempo me he dado mis buenos breaks, mis viajes de descanso, la cuarentena me ha permitido descansar más agusto, menos presionado, trabajo más relajado y en la cuestión creativa ha surgido un montón de material muy bueno tambien.

¿Sientes que esta primera parte de EEC ha inspirado también al team de Stu.di.o a trabajar de formas diferentes, a ser más creativos en diferentes procesos?

Totalmente , creo que ayudó mucho a afianzar la buena relación que de por si teníamos y a centrarnos también más a los proyectos que tenemos en puerta, algo que creo que nos motivó fue ver cómo conseguimos crear 11 canciones en dos semanas a parte de un gran trabajo en equipo para lograr Videos, video documentales, contenido etc. realmente ame mucho el resultado que se alcanzó y es gracias a todos los que participamos.

¿EEC se queda como este primer capítulo o un proyecto pandémico, o piensas continuarlo con tu equipo?

EEC va seguir , vamos a darle una pequeña pausa para ajustar detalles pero tiene mucho más que ofrecer, por el momento hay 3 etapas mas ya planeadas, donde queremos mostrar esa evolución del proyecto , que confío en que sumará a muchos artistas independientes, medios, amigos y que al final le será de mucha ayuda a todos los que nos dedicamos a la música independiente.