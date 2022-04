Italia anda on fire en productores de house jazzy y down tempo sin miedo a experimentar, ritmo y breaks finos e hipnóticos han invadido el país trasalpino.

El productor y multiinstrumentista italiano Romeo Sandris alias sUb_modU, tras su álbum debut Descent To The Centre presenta remixes de dance floor matutino por parte del productor alemán Renegades Of Jazz y su compañero de sello de Tru Thoughts, V.B.Kühl.

Renegades Of Jazz, conocido por sus producciones crudas y pesadas, con lanzamientos en Wass Records, Agogo Records y su propio sello Bathurst, transforma All Around en un corte roto de jazz. Mientras que el adicto al groove confeso V.B.Kühl añade su meticulosa atención percusiva a Gravity.

Entre Berlín y su ciudad natal de Aosta, sUb_modU trabaja en las “costuras fracturadas de la música” electrónica y el jazz.

Su EP debut Circles en BBE fue seguido por Pidgin Synths EP, con homenaje a Fela Kuti .

Su álbum debut Descent To The Centre es un disco que es un relato autobiográfico y existencialista y combina el espectro eléctrico/psicodélico del jazz con tendencias house, vanguardistas y ambientales.