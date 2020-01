Una de las caricaturas favoritas de muchos de nosotros regresa al cine con una nueva cinta titulada Bob Esponja: Al Rescate en la que saldrá Snoop Dogg y el legendario Keanu Reeves.

El éxito de Bob Esponja es sin duda alguna incomparable, es por esto que al pasar del tiempo hemos visto diferentes videojuegos y 2 películas que han pasado por la pantalla grande. Ahora, es el turno de Bob Esponja: Al Rescate (The Spongebob Movie: Sponge on the Run) la nueva película de la esponja amarilla que nos sumergirá en una nueva aventura por Fondo de Bikini.

Esta nueva aventura involucra a Gary, la mascota caracol de Bob Esponja y que en esta película estará desaparecido, por lo que nuestro protagonista acompañado de su mejor amigo, Patricio Estrellas y demás personajes de Fondo de Bikini, deberán encontrar a este pequeño caracol rosa.

Y sí amigos, este episodio está inspirado en el episodio de la serie animada “Gary Vuelve a Casa” y nos mostrará una parte de Bob Esponja que no conocíamos. Retomando flashbacks de su niñez en la que conoció a Gary durante el Kampamento Koral, se rumora que conoceremos un poco más de este campamento en una nueva serie que Nick ordenó para mediados de este año.

Esta nueva película incluirá a Snoop Dogg y a Keanu Reeves como una planta rodadora y traerá de regreso la voz de Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Lori Alan, Rodger Bumpass y Carolyn Lawrence para la versión en ingles de la cinta.

Bob Esponja: Al Rescate llegará a los cines el próximo 21 de mayo. Puedes ver el nuevo tráiler a continuación: