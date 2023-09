Tim Burton se horroriza y critica las imágenes que fueron creadas a su estilo por la IA

El aclamado y excéntrico director Tim Burton ha expresado su inquietud ante las recreaciones generadas por inteligencia artificial (IA) de su distintivo estilo. En una entrevista con The Independent, Burton reaccionó con horror ante las imágenes de personajes de Disney recreados en su estilo característico mediante IA.

Todo surgió cuando Buzzfeed publicó un artículo en el que utilizó una plataforma de inteligencia artificial para recrear personajes de Disney al estilo característico del director. El resultado mostró a personajes como Elsa de Frozen y Blancanieves con un toque que recordaba las películas de Burton.

Blancanieves y los siete enanitos generada por IA.

Tim Burton y el dilema de la creatividad con la IA y su impacto en el alma artística

Para el propio Burton, estas recreaciones resultaron no ser muy agradables. “Hicieron que la IA hiciera mis versiones de los personajes de Disney”, explicó. “No puedo describir la sensación que te da. Me recordó cuando otros dicen: ‘No me tomes una foto porque te está quitando el alma'”.

Burton profundizó en su preocupación, describiendo cómo siente que estas imágenes creadas por la IA extraen algo esencial de su arte y de su ser. “Lo que hace es chuparte algo”, afirmó. “Se lleva una parte de tu alma o de tu psique y eso es muy perturbador, especialmente cuando se relaciona contigo. Es como un robot que se lleva tu humanidad, tu alma”.

El Rey León generado por IA.

La crítica de Tim Burton hacia las recreaciones de su estilo con inteligencia artificial desvela cuestiones sobre la creatividad y la originalidad en la era digital. Si bien la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa para generar contenido, también plantea dilemas sobre la autenticidad artística. El director sugiere que estas recreaciones pueden “chupar” la humanidad y el alma del proceso creativo, lo que podría llevarnos a preguntarnos si la tecnología está erosionando la singularidad y la profundidad de la expresión artística.

La combinación de IA con el trabajo de autores reconocidos se ha convertido en una tendencia popular. Sin embargo, mientras algunos como Wes Anderson eligen ignorar estas recreaciones, Burton ha compartido su angustia.

Actualmente, Tim Burton se encuentra en una gira de prensa en apoyo a una nueva exposición de su trabajo que se inaugurará en el Museo Nazionale del Cinema de Turín el próximo mes. Además, su largamente esperada película Beetlejuice 2 está en pausa debido a las huelgas de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA), así que los fanáticos tendrán que esperar pacientes.