Selena Gomez, Paul Rudd y Mery Streep aparecen en la tercera temporada de ‘Only murders in the building’

Este verano, Hulu traerá de vuelta la aclamada novela policiaca Only murders in the building con una nueva temporada. Aunque falta muy poco para que el show llegue a la plataforma de streaming, el día de hoy se liberó un adelanto que nos ofrece una visión más profunda del rumbo que tomará la historia.

La nueva entrega se desarrollará luego de que Charles y Mabel presencian la inesperada muerte de Ben Glenroy durante la noche de apertura de la obra de Broadway de Oliver. El dúo comenzará a investigar el terrible asesinato del actor con el apoyo de la coprotagonizar de la obra Loretta Durkin, quien de hecho también es sospechosa.

Only murders in the building 3 contará con las actuaciones de Selena Gomez, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin y Meryl Streep. Su estreno está programado para el próximo 8 de agosto. Recuerda que en México la serie se transmite a través de Star Plus.

Checa el tráiler a continuación: