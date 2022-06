Por primera vez, Blondie nos abrirá las puertas de su archivo más íntimo con el estreno de un nuevo box set.

Titulada Blondie: Against the odds 1974-1982, la especial colección estará conformada por 124 canciones, entre las que se incluyen grabaciones nunca antes publicadas y remasterizaciones de cintas analógicas que originalmente se grabaron en vinil en los famosos estudios Abbey Road de Londres.

El box set contendrá los primeros seis discos de Blondie: Blondie (1976), Plastic letters (1977), Parallel lines (1978), Eat to the beat (1979), Autoamerican (1980) y The hunter (1982). De igual forma, traerá bonus tracks y una grabación inédita de “Moonlight drive”, misma que se compartió el día de hoy como adelanto.

Asimismo, los fans podrán encontrar notas de Erin Osmon; comentarios pista por pista de parte de Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Nigel Harrison, Frank Infante y Gary Valentine; ensayos de los productores Mike Chapman, Richard Gottehrer y Ken Shipley; una discografía ilustrada de 120 páginas; y cientos de fotografías de época.

Respecto a este lanzamiento, Harry comentó: “Realmente es un placer ver lo lejos que hemos llegado cuando escucho estos primeros intentos por capturar nuestras ideas en equipos relativamente primitivos. Afortunadamente, la esencia de estar en una banda a principios de los 70 contenía algunas de las energías antisociales y contraculturales de los grupos que fueron influenciadores en los 60. Estoy entusiasmada con esta colección especial. Cuando escucho estas canciones antiguas, me siento como si fuera una viajera en el tiempo. Así como a veces era malo, también era igual de bueno. Sin arrepentimientos. Más música”.

Este box set será el primero que Blondie lanza oficialmente, en 50 años de carrera. Su estreno se realizará el próximo 26 de agosto en cuatro diferentes formatos; pre-ordénalo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

