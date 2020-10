Hace un par de semanas Miley Cyrus impresionó a todos con el cover que hizo de “Heart Of Glass” de Blondie. Y aunque desde un inicio Debbie Harry ya había aplaudido dicha versión, ahora ya profundizó más del tema.

En una entrevista que tuvo con NME, Debbie Harry, cantante de Blondie, fue cuestionada sobre si había tenido la oportunidad de platicar con Miley respecto a la portada del cover, a lo que ella respondió: “No, en realidad no hemos hablado pero nos hemos escrito y la felicité por hacer algo exclusivamente suyo con ‘Heart Of Glass’.”

“Creo que hizo un gran trabajo y me gustó cómo se vio el performance y ella es una fuerza a tener en cuenta. Estoy realmente orgullosa del hecho de que ella hizo nuestra canción y la hizo exclusivamente suya”, agregó.

El cover que hizo Miley Cyrus de “Heart Of Glass” de Blondie primero fue interpretado durante la edición virtual del iHeartRadio Festival 2020. Y posteriormente, debido al gran éxito que tuvo, la cantante decidió lanzarla oficialmente a través de todas las plataformas digitales.

Igual este no ha sido el único cover que Miley Cyrus nos ha dado en los últimos días. Ya que la intérprete de “Wrecking Ball” también ha presentado uno de “Zombie” de The Cranberries, “Boys Don’t Cry” de The Cure y “Take It To The Limit” de Eagles.

Además de que recientemente reveló que muy pronto podría lanzar un álbum entero de cover de Metallica.

Fotos de portada vía Facebook Miley Cyrus / Facebook Blondie.