Después de cinco años, Bloc Party está de vuelta con nueva música y la gran noticia de que su próximo álbum de estudio ya está en camino.

Según anunció la banda en redes sociales, su nuevo material discográfico se titula Alpha games y se estrenará el 29 de abril de 2022. El disco se lanzará en diferentes formatos, incluyendo CD, casete, streaming y en vinil; todos ya los puedes pre-ordenar dando click aquí.

Aunque aún tenemos que esperar un par de meses para toda la colección de canciones, hoy Bloc Party nos compartió un primer adelanto con el sencillo “Traps”, en donde nos encontramos un frenético post-punk parecido a lo que presentaron en su disco debut Silent alarm.

Hablando de por qué decidieron que este fuera el tema de presentación de su nuevo elepé, el frontman de la banda, Kele Okereke comentó: “Desde el momento en que escribimos ‘Traps’, supimos que tenía que ser lo primero que la gente escuchara de este álbum; tocándola en soundchecks de nuestra última gira y escuchando cómo sonaba en esos grandes recintos”.

“Traps” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en el website oficial de Bloc Party puedes checar la información sobre el tour que está por emprender por Europa.

Tracklist Alpha games:

01. Day Drinker

02. Traps

03. You Should Know The Truth

04. Callum Is A Snake

05. Rough Justice

06. The Girls Are Fighting

07. Of Things Yet To Come

08. Sex Magik

09. By Any Means Necessary

10. In Situ

11. If We Get Caught

12. The Peace Offering

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.