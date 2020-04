Black Thought se presentó en el show Tiny Desk (Home) Concerts pero no para interpretar canciones de su banda, sino para estrenar tres nuevas canciones desde la comodidad de su casa.

Este ya clásico programa auspiciado por NPR cambio su locación de siempre por la de la sala, la habitación, el estudio o el comedor de los artistas, ya que debido a la pandemia de COVID-19 el formato del show debió ser adaptado.

En el caso de Black Thought transmitió desde un acogedor estudio lleno de reconocimientos y premios (entre ellos un par de Grammys), con él sentado en un sofá y rapeando frente a un micrófono.

El primer tema fue Thought Vs. Everybody estuvo dedicado a la situación de crisis sanitaria que se vive en todo el mundo. Luego vino Yellow, una canción que formará parte del musical Black No More, adaptado de la novela Afrofuturist (1931) de George S. Schuyler.

Y para cerrar dejó Nature of the Beast, que hizo en colaboración con Portugal. The Man.

Sin más, te dejamos estas tres canciones a continuación:

Black Thought forma parte de The Roots, la banda de casa del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Su última producción fue Streams Of Thought Vol. 2 de 2018, si te quedaste en este mood te dejamos el álbum también: