En unas semanas el nuevo documental de Bee Gees, How Can You Mend A Broken Heart, llegará a nosotros y como adelanto el día de hoy compartieron el tráiler oficial.

El filme fue dirigido por Frank Marshall, reconocido por su trabajo en El Curioso Caso de Benjamin Button. Y en él se narrará el ascenso estratosférico de la banda formada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, ofreciendo a su vez un profundo e íntimo vistazo a su vida y carrera musical.

“Como muchas personas en todo el mundo, yo he amado la música de Bee Gees durante toda mi vida”, comentó Marshall. “Pero no fue hasta que hice mi primera entrevista con Barry, hace casi 3 años, que comencé a descubrir sus extraños instintos creativos, sus dotes musicales, su humor y la hermandad y familia que los hacía tan únicos.”

Y agregó: “Ha sido todo un honor estar involucrado en esta película y celebrar el impacto masivo que Bee Gees ha tenido en la música popular.”

Como se puede ver en el nuevo trailer, How Can You Mend A Broken Heart combinará imágenes de archivo de la banda con testimonios de algunos fans, entre ellos Nick Jonas, Justin Timberlake y Chris Martin de Coldplay. Así como también contará con la participación del último sobreviviente de los Bee Gees, Barry Gibb.

El documental se estrenará el próximo 12 de diciembre a través de HBO Max. Te dejamos a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.