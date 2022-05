Los Beastie Boys celebrarán el 30 aniversario de su disco Check your head con una reedición de lujo.

Este 2022 se cumplen tres décadas de que este icónico álbum llegó al mundo y para festejar, la banda le dará una muy buena sorpresa a sus fans; se trata de un vinil edición especial con las canciones remasterizadas y material adicional, que incluye remixes, versiones en vivo y B-sides.

Gran parte de este material ya había sido lanzado en 2009 como un paquete que sólo estuvo a la venta, a través del website de Beastie Boys y por tiempo limitado. Como podrás darte cuenta, esta es una oportunidad única que ningún fan del trío puede dejar pasar.

La reedición de aniversario de Check your head se pondrá a la venta el próximo 15 de julio, de igual forma en el sitio web de Beastie Boys, o bien, en algunas tiendas de música independiente de alrededor del mundo.

Tracklist:

LP 1

Side A

Jimmy James

Funky Boss

Pass The Mic

Gratitude

Lighten Up

Side B

Finger Lickin’ Good

So What’ Cha Want

The Biz Vs The Nuge

Time For Livin’

Something’s Got To Give

LP 2

Side C

The Blue Nun

Stand Together

Pow

The Maestro

Groove Holmes

Side D

Live At P. J.’s

Mark On The Bus

Professor Booty

In 3’s

Namaste

LP 3

Side E

Dub The Mic (Instrumental)

Pass The Mic (Pt. 2, Skills To Pay The Bills)

Drunken Praying Mantis Style

Netty’s Girl

Side F

The Skills To Pay The Bills (Original Version)

So What’ Cha Want (Soul Assassin Remix Version)

So What’ Cha Want (Butt Naked Version)

Groove Holmes (Live Vs. The Biz)

LP 4

Side G

Stand Together (Live At French’s Tavern, Sydney Australia)

Finger Lickin’ Good (Government Cheese Remix)

Gratitude (Live At Budokan)

Honky Rink

Side H

Jimmy James (Original Original Version)

Boomin’ Granny

Drinkin’ Wine

So What’ Cha Want (All The Way Live Freestyle Version)

