Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, publicó una lista con sus canciones favoritas de 2021, entre la que se incluye a Little Simz y The War On Drugs.

En los últimos años, Obama se ha encargado de compartirnos un pedacito de sus gustos tanto musicales como literarios y ahora, llegó para presentarnos los temas que más le gustaron de 2021. La lista viene bastante variada en cuanto a géneros, pero justo eso es algo que siempre se le ha aplaudido al político.

“Siempre me ha gustado escuchar una amplia variedad de música, por lo que no es de extrañar que este año haya escuchado un poco de todo. Espero que encuentres un artista o una canción nueva que puedas agregar a tu propia lista de reproducción”, escribió Barack Obama en un post de Instagram.

En total son 27 las canciones que el ex presidente de Estados Unidos seleccionó, entre las que se incluye “The only heartbreaker” de Mitski, “I don’t live here anymore” de The War On Drugs con Lucius, “Woman” de Little Simz y Cleo Sol, “Freedom” de Jon Batiste y “Broken horses” de la nominada al Grammy, Brandi Carlile.

Barack Obama también agregó el éxito de Lil Nas X “Montero (Call me by your name)” y “Nobody”, canción que aparece en la segunda entrega de la serie King’s disease de Nas. De igual forma, el reggaetón se hizo presente en la lista con “Pepas” de Farruko y “Volví” de Bad Bunny con Aventura.

Otros artistas que aparecieron en la curaduría del político fueron Courtney Barnett, Parquet Courts, Lizzo, Cardi B, Yebba y Wye Oak.

