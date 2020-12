¿Llegó a la Tierra desde otro planeta con la finalidad de que nos creamos las teorías conspiratorias que en torno a su persona hay, tal como Trunks, de Dragon ball Z, cuando viajó del futuro para matar a Freezer y advertirle a Goku de los Androides Número 16, 17 y 18?

TXT:: Javier Ibarra

Desde que lanzó con Rimas Entertainment El último tour del mundo, su tercer álbum en este año tan raro, percibo al estrafalario Bad Bunny -concediendo entrevistas tras dar positivo de coronavirus- muy divertido con nuestro comportamiento. Pienso que tal vez al llegar a nuestro planeta escuchó a Daddy Yankee y obtuvo poderes para convertirse en el artista de reggaetón / trap más popular del presente. Así, apenas se autonombró “Conejo Malo”, su tarea es ponernos a perrear al tiempo que hace lo que se le da la gana con canciones que tenía planeado lanzar antes de “retirarse”, tal como lo menciona en “<3”.

Precisamente dicha canción reza: “Este disco está cabrón, lo hice pa’ vosotros, ey / Y en nueve mese’ vuelvo y saco otro / Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto”. Ahí la antesala de la publicación en plataformas musicales, la madrugada del viernes 27 de noviembre, de los dieciséis tracks de El último tour del mundo. Aunque antes de lanzar el álbum su autor publicó un video donde aparece frente a un televisor viéndose a sí mismo, renunciando al negocio musical; luego, el puertoriqueño se levanta de su sillón y coloca en un tocadiscos el vinil de su más reciente producción. Él mismo denomina “temazos” a sus nuevas creaciones, piezas que tienen que ver con el dolor, el éxito y la batalla que significa ser una figura pública. ¿Es que estamos ante el tipo más incomprendido en la faz de la Tierra? Bueno, con lo que canta en “El mundo es mío” nos responde, aunque quizá sólo siga divirtiéndose con nuestros sentimientos.

En realidad este sujeto ha sorprendido principalmente a La Nueva Religión –tal como llama a su fanaticada, a la cual saluda poniendo los meñiques a la altura de sus pómulos- con su disco más reciente, pues se aleja de los clichés del reggaetón y el trap gasificando aquel espíritu teenager que parece ir madurando. Así se siente en “Yo visto así”, la cual podría interpretarse como un tema ególatra por quienes lo aborrecen, aquellos que desconocen su trayectoria y piensan que denigra a la música. El respectivo video, estrenado la noche del jueves 26 de noviembre, parece un comercial patrocinado por Adidas, pues el caribeño presume sus tenis exclusivos. Aunque también llama la atención el ojo que tienen las zapatillas en la lengüeta -el cual Bad Bunny también llevó en su frente por un tiempo, diciendo, precisamente, que venía de otro planeta. ¿Será que este detalle deja ver la “conexión” Illuminati que profesa desde la portada de X 100pre (2018), su álbum debut? Ciertamente desde que recurrió por vez primera al “ojo que todo lo ve”, como se conoce al símbolo de esa sociedad secreta que data de 1776, comenzamos a hablar de dicho vínculo.

Pero hay más. El niño que aparece en la portada de YHLQMDLG (2020), en una imagen donde el mundo parece venirse abajo, tiene dicho ojo en la frente. Sobre aquel chamaquito se ha dicho que se trata de un ser que ve el futuro y gusta de la música de Bad Bunny desde las vísperas del 2000, como se entiende en el videoclip de “Si veo a tu mamá”. De tal forma, El último tour del mundo simboliza un “adiós terrícolas, el apocalipsis se acerca” si se atiende que la humanidad desaparecerá en 2032, con la caída de un meteorito. Una escena no tan especial, pues cuerpos rocosos cayendo pueden verse en la ilustración del álbum Viva el perreo (2020), de Jowel & Randy, donde, por cierto, además de celebrarse el Día Internacional del Perreo (7 de agosto), en los créditos pues leerse que un tal San Benito produjo algunos temas.

Los asuntos relacionados con el fin del mundo también están presentes en “Subimos de rango”, de Omy de Oro, donde nuestro conejito también colabora. El tema se editó en 2019, antes del Coronavirus. Lo inusitado: en su portada puede verse una estatua del Conejo Malo que tiene escrito el nombre real del caribeño, Benito Martínez Ocasio, quien además lleva puesto un cubrebocas en medio de un paisaje apocalíptico. El mensaje: todo tiene su final, como cantaba Héctor Lavoe, a quien por cierto se menciona en “El mundo es mío”.

Centrándonos en el presente, en el ADN de El último tour del mundo se percibe sinceridad: la vida en el barrio, excesos y superación personal. De esa forma, la obra profana verdades: “Yo no hago cancione’, hago himnos pa’ que no caduquen”, se dice en “Booker T”, un título que homenajea al luchador de la WWE. Aunque, por otro lado, igualmente perviven las mañas del reggaetón, la música que estaba prohibido oír y bailar a fines de los años 90 en Puerto Rico y que se cocinó con malianteo más cachondeo en los caseríos de la isla. Asuntos que Bad Bunny conoce muy bien, desde sus inicios.

Algo que ha caracterizado la forma de trabajo del reguetonero son las fechas que elige para llevar a cabo lanzamientos discográficos: no se deja llevar por las estadísticas de las plataformas musicales. Por ejemplo, la salida de El último tour del mundo coincidió con el Día de Acción de Gracias (jueves 26 de noviembre), justo cuando comenzó a promocionarse el videoclip de “Yo visto así”. Posteriormente, a medianoche del viernes, en diversas plataformas se liberaron las canciones del álbum. Una fecha perfecta para generar números. Sí, números. En Spotify este disco tiene más de 8 mil millones de streams. En realidad es la primera vez que un disco en español encabeza las listas de Billboard. Insistiendo en las fechas de lanzamiento, es interesante recordar que X 100pre fue lanzado el lunes 24 de diciembre 2018 (víspera de Navidad), YHLQMDLG el sábado 29 de febrero 2020 (una día que sólo tiene lugar cada cuatro años) y Las que no iban a salir el domingo 10 de mayo 2019. ¿Habrá teorías conspiratorias al respecto?

El pueltoliqueño de 26 años cada día se consagra más, a la fecha con un total de 46 melodías lanzadas de febrero a noviembre de 2020. Algunas de ellas le han otorgado premios y, a la larga, el reconocimiento de compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP). Dicho logro dio de qué hablar por una frase en especial: “Si tu novio no te mamá el culo / Pa’ eso que no mame / Baja pa’ casa que yo te lambo to’a”. La letra de “Safaera” recibió fieras críticas de gente anticuada, como Ángela Meyer, por ejemplo; una veterana actriz de Puerto Rico que vive de la fama que tuvo en los años 70. Lo inegable: el Conejo Malo disfruta salirse de lo establecido.

A diferencia del gran número de colaboraciones que YHLQMDLG y Las que no iban a salir poseen, en El último tour del mundo sólo hay cuatro: Rosalía en “La noche de anoche”, Jhay Cortez en “Dákiti”, ABRA en “Sorry papi” y el Trio Vegabajeño en “Cantares de navidad”. Esta última es la más original y nostálgica del ramillete; los músicos de boleros que aparecen son de Vega Baja, de donde es Bad Bunny, y consiguen que la composición se aleje de la música urbana y le ofrezca un guiño a lo que hicieron Héctor Lavoe y Willie Colón en Asalto navideño (volúmenes 1 y 2) con Fania Records, en 1970 y 1973. En realidad, el disco más reciente del Bad Bunny se encuentra muy nutrido del pasado y sus glorias, extravagancias y frustraciones. Así lo demuestra “Antes que se acabe”, donde se pide amor e igualdad con la ayuda del astrólogo Walter Mercado. Por esta y otras razones, en cierta forma el trabajo cuenta con un sonido que hace tiempo me atreví a llamar post-pop.

Y es que en El último tour del mundo sólo hay dos perreos, no cachondos, sino tristes: “Te mudaste” y la mencionada “La noche de anoche”. Ambos siguen la línea melancólica de “Te deseo lo mejor”, “Haciendo que me amas” y “La droga”; mientras que “El mundo es mío”, “Hoy cobré” y “Booker T” tienen la esencia del trapetón que se originó a mitad de la década del 2000 en Puerto Rico. Sin embargo, el lado más insólito se nota en “Maldita pobreza”, una melodía entre pop ochentero y two tone, así como en las guitarras shoegaze y grunge que se incluyen en “Trellas”; la cual, sí, suena a Zoé. Habría que resaltar que productores como Tainy, Mora, Súbelo Neo, Chris Jedi, pero sobre todo MAG, con quien Bad Bunny trabajó por primera vez, ayudaron a dejar a un lado los ritmos fiesteros y de verano apostando por la fragilidad.

Sin embargo, encima de todo ello están las teorías conspirativas que El último tour del mundo contiene -junto con las otras producciones que el creador lanzó este año tan raro- y que nos hacen creer que vive obsesionado con el fin del mundo. Si de niño dijo que soñaba con ser artista, no famoso; hoy día, en medio de una pandemia, aparentemente trata de esclarecer con su creatividad que el final se aproxima, para así no vivir abrumado por lo que se dice y habla de su música. En ese rol, sus amenazas de no hacer más canciones lo han llevado a centrarse en la actuación, dándole así un giro a su personaje. De hecho, el próximo año lo veremos en la serie Narcos: México, donde intentará hablar como mexicano interpretando a Arturo “Kitty” Páez, integrante del Cártel de los Arellano Felix.

Así las cosas. Todo indica que hasta que un meteorito se estrelle en la Tierra seguiremos preguntándonos lo que trata de decirnos Bad Bunny; continuaremos oyendo con atención o por coincidencia sus canciones pues, finalmente, si de reggaetón, trap y pop se trata, el Conejo Malo -mitificado como San Benito por quienes creen en conspiraciones y rezan “¡Yeh, yeh, yeh, Bad Bunny baby bebé!”- es, ni más ni menos, todo un hadouken.

Fotos vía Instagram.